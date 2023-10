Pallanuoto, Capolavoro orchette: Padova ko

TRIESTE Due indizi possono benissimo non fare una prova; due partite così però, sì.

La Pallanuoto Trieste femminile emerge da una delle vasche più pericolose d’Italia con tre punti pesantissimi sotto la calottina, strappate grazie all’8-9 su un Plebiscito Padova che per la seconda volta a stretto giro si arrende alla formazione rosalabardata di Paolo Zizza. Cergol e compagne festeggiano così il terzo successo di fila: uno slalom vincente tra campionato e Coppa capace di indirizzare una stagione sulla cresta dell’onda.

Le orchette navigano sotto il fuoco nemico per almeno 10 minuti, con i gol di Millo e la doppietta di Yaacobi che non mettono certo in discesa la salita. Il primo tentativo di ricucire lo segna Sara Cordovani, la più prolifica, che in superiorità numerica sblocca le ospiti poco prima del 3-2 di Cergol. L’inseguimento è cominciato: le alabardate tamponano Padova senza soluzione di continuità: la squadra di Posterivo allunga, quella di Zizza ricuce con cadenza puntuale. Gragnolati risponde a Casson e a Schaap per il 5-4 di metà gara.

Al cambio campo le orchette trovano la via del pari grazie al gol in superiorità di De March ma è Cordovani a mettere la freccia e intestarsi il primo vantaggio delle giuliane. Meggiato fa 6-6 ma nel giro di 40 secondi Trieste accelera fino al +2 firmato Vukovic e Cergol (6-8). Il rigore di Millo anticipa un’ultima frazione prudente ma non per questo meno agguerrita. Cordovani in avvio offre un giro di ossigeno alle calottine griffate Samer & Co. Shipping, quel tanto che basta per neutralizzare l’ultimo gol di Meggiato che pochi istanti prima aveva scagliato la palla della rimonta sulla traversa. Il tempo dà ragione a Trieste e alla sirena è festa totale.

Le orchette torneranno in acqua sabato alle 15.30 per fare visita al Rapallo.

La classifica: Orizzonte Catania, Sis Roma e Pallanuoto Trieste 6; Brizz, Plebiscito Padova, Cosenza e Rapallo 3; Bogliasco, Como Nuoto e Genova 0.F.B.