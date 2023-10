Pallanuoto femminile, Orchette travolgenti: Como senza scampo

TRIESTE È festa totale per la prima di campionato della Pallanuoto Trieste femminile che brinda con un sonoro 23-7 sul modesto Como, affondato sin dalle prime battute ed inerme alla voracità con la quale la squadra di Zizza è entrata in vasca fino a conquistare i primi tre meritatissimi punti. Pressing e conduzione hanno da subito indirizzato l’incontro della Bianchi, mai in equilibrio per la capacità delle orchette di andare in porta praticamente ad ogni azione della partita. La media gol per minuto è di fatto eloquente per la prepotenza della gestione e la confidenza con un gioco che sembra ormai oliato secondo il piano partita di Zizza.

LA PARTITA L’incontro che apre la massima categoria femminile si porta immediatamente sul 3-0 confezionato dalla doppietta di Gragnolati (ne farà sei) ed il gol in controfuga di Cergol, servita con mestiere sulla verticale da Sparano. Servono circa 6 minuti alle lariane per sbloccarsi con il rigore di Martella replicato dal 4-1 di Citino che chiude in gol una perfetta costruzione rosalabardata. La seconda frazione procede a ritmi incalzanti la falsa riga della prima: Gragnolati gioca sul rimbalzo per trovare il 5-1 quindi allunga con una conclusione dalla distanza dalla sinistra dopo aver chiamato e ottenuto il pallone il cambio campo di Riccioli. Klatowski si iscrive alla festa e Vukovic, che sin qui ha reso impossibile la partita al centroboa, decide di togliere la ragnatela dalla porta difesa da Giacon. Prima dell’intervallo, c’è tempo per il 9-1 di Anna Zoch, il primo in Serie A1, e la doppia cifra di Vukovic seguito dal rigore del 10-2 di Romanò.

Nel terzo periodo Colletta infierisce due volte sulle avversare, trovando una marcatura da casa sua che chiama la reazione delle ospiti, finalmente in gol su azione con Borg, brava ad interrompere 20' di timida interdizione. Cordovani (2), Vukovic e Klatowski fanno decollare le orchette mentre Borg e De March mandano in soffitta anche il terzo periodo. Il copione non cambia nemmeno con Ingannamorte tra i pali: Citino, De March e Gragnolati esaltano la generosità di Cergol portando il risultato sul 20-4. Nel finale, Gragnolati risponde a Romanò, Marussi replica a Borg e Iannarelli: alla sirena è 23-7. La squadra griffata Samer & Co. Shipping tornerà in acqua in Euro Cup venerdì contro il Vasutas di Budapest. F.B.