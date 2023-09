Euro Cup, la Pallanuoto Trieste senza freni asfalta i francesi del Pays d’Aix

TRIESTE Una prova maiuscola scolpisce il primo appuntamento d’oltralpe della Pallanuoto Trieste maschile, capace di imporsi per 6-19 sul Pays d’Aix Natation e guadagnare i primi tre punti in Euro Cup. Et voilà: oltre venti minuti di clean sheet ed un placido controllo della gara è la miglior risposta che Petronio e compagni potessero dare a Bettini dopo i dubbi emersi in Coppa Italia. Perplessità prontamente annegate in Europa con il solito giro palla senza sbavature, spalleggiato da un pressing costante.

D’altro canto, il Pays si è rivelato innocuo e vulnerabile alle ripartenze triestine, quasi tutte finite con una conclusione nello specchio.

La gara si apre con il destro di Mladossich, bravo ad eludere la difesa transalpina. La sassata di Bini ed il destro di Valentino inaugurano una frazione che in 123 secondi ha stordito le calottine avversarie, sulle quali infierisce anche Vrlic.

Petronio, Vrlic e Valentino allungano nella seconda frazione, chiusa da Mlado che chiama palla dalla destra e buca Dales Peryt da due passi (0-8). Il rigore trasformato da Peisson in avvio di ripresa non innesca la reazione dei francesi che incassano un’imbarcata dettata dal solito Mladossich, questa volta dalla sinistra, prima di lasciare spazio a Dasic ed involarsi in una fuga che conduce all’1-11. Vrlic continua la scia mentre Razzi allunga i penalty. Dopo oltre 20 minuti, il Pays timbra la presenza con un lampo dalla distanza di Gorria mentre dall’altra parte la festa prosegue con Bini e Mladossich, entrambi in gol su rigore (2-15).

L’ultimo quarto si apre con il gol di Mezzarobba, che si mette alle spalle il lieve infortunio mentre Liprandi continua la serie positiva dai sei metri. Beteille e Gorria ripagano con la stessa medaglia e Fernandez approfitta del break celeste per siglare il 5-17. Mezzarobba e Podgornik timbrano, lasciando il sipario a Gorria.

Oggi, alle 20.30 arriva il temibili Szolnok per il match che può già valere il biglietto per il secondo turno.