Pallanuoto Trieste, primo match point per l’Europa

TRIESTE Il primo match point sarà mercoledì 24 maggio. Nella stregata “Carlo Zanelli” di Savona. Di fronte la Pallanuoto Trieste di Daniele Bettini troverà i rivali di sempre. Quella Rari Nantes che da troppo, troppo tempo sta regalando solo dispiaceri al gruppo alabardato.

In palio c’è un quinto posto nazionale che vale un posto garantito nella prossima Euro Cup. Quell’Euro Cup che ha visto Trieste grande protagonista sino proprio al match di ritorno della semifinale disputato contro i liguri alla Zanelli.

Trieste arriva con in tasca la vittoria per 11-9 ottenuta in gara-1 sabato scorso alla Bianchi. Ecco dunque che ci sarà la prima occasione per chiudere la stagione con un ticket internazionale in valigia. Se dovesse andare male, scatterebbe d’obbligo gara-2, in programma sabato alla Bianchi.

Ma a proseguire la serie Daniele Bettini non ci pensa nemmeno: «Andiamo a Savona per vincere anche se sarà durissima, esattamente come quattro giorni fa. Dal punto di vista fisico stiamo bene, certo la fatica si fa sentire, non dobbiamo farci troppo caso, la nostra concentrazione deve essere finalizzata a giocare come sappiamo».

Statistiche alla mano Trieste non ha mai sbancato la Zanelli. E nemmeno è mai riuscita a pareggiare.

Bettini e soci però pensano esclusivamente al match: «Dovremo stare ancora più attenti ad alcuni dettagli, fare meglio nelle situazioni di uomo in meno e tenere a bada il loro pressing. Tatticamente non c’è molto altro da inventare, per spuntarla serviranno cuore, coraggio e grinta».

La formazione del presidente Enrico Samer si presenterà in Liguria con lo stesso tredici visto in gara-1: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Vrlic, Valentino, Liprandi (al posto dell’infortunato centroboa Bego), Mezzarobba, Razzi, Inaba, Bini, Mladossich e Ghiara.

Di fronte gli alabardati troveranno un Savona in buona forma, con un Bogdan Durdic autore di un poker in gara-1 che non promette niente di buono per Oliva e compagni.

Limitare il tiratore ex Stella Rossa Belgrado sarà compito certo non facile. Così come bloccare le altre bocche da fuoco savonesi, quali Andrea Patchaliev (due gol sabato) e il mancino Eduardo Campopiano. Il match di oggi sarà visibile in diretta sulla pagina Fcebook del club lgiure. Rari Nantes Savona-Pallanuoto Trieste sarà diretta dai fischietti Alessandro Severo e Bruno Navarra.