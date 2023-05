La Pallanuoto Trieste batte Posillipo: primo passo verso la prossima Euro Cup

TRIESTE Non poteva cominciare con un passo migliore il debutto della Pallanuoto Trieste nelle semifinali play-off 5°-8° posto di Serie A1: gli alabardati vincono 11-10 gara-1 contro il Posillipo e sono sempre più vicini a quella che di fatto diventerebbe la finale per la seconda iscrizione consecutiva e in assoluto in Euro Cup.

I ragazzi di Bettini faticano ma non steccano l’appuntamento della Bianchi guadagnando un +1 che potrebbe risultare decisivo per le sorti di tutta la stagione. L’inizio del Posillipo è arrembante: subito in avanti con il rigore di Stevenson e Saccoia. Trieste risponde con Mladossich che imbecca la sfera di Buljubasic sulla verticale e di prepotenza mette in rete l’1-2. I ritmi sono altissimi: Briganti trova un corridoio da lontanissimo, quindi Bini torna a -1; Stevenson realizza il rigore del 2-4 ma dall’altra parte la miglior notizia risponde al nome di Inaba che con un break di due reti permette agli alabardati di trovare il pareggio. Il primo vantaggio alabardato arriva sulla sirena della prima frazione grazie alla sassata scagliata da Razzi: 5-4.

Inaba è scatenato ed infrange la porta anche nel secondo periodo ma la fuga della squadra di casa inciampa sulle reti di Iodice e Milicic per poi rialzarsi con il sibilo esploso da Mladossich che fa 7-6 al cambio campo. Servono più di cinque minuti al Posillipo per riportare la parità, questa volta con la soluzione vincente di Abramson che però non fa i conti con Buljubasic, bravo a capitalizzare in rete l’assist in orizzontale da Podgornik che vale l’8-7. Stevenson da due passi gioca con il rimbalzo e fa 8-8 mantenendo la parità assoluta fino all’ultimo capitolo di gara 1.

Tocca a Ray. In avvio del quarto periodo Petronio piazza un’incudine dai sei metri alle spalle di Spinelli che esalta i giuliani, capaci addirittura di allungare il divario con Buljubasic che manda i ragazzi di Bettini in doppia cifra e soprattutto Mladossich che festeggia il compleanno con l’11-8. Mattiello e Abramson tengono socchiuse le speranze del Posillipo, sbarrate dalla traversa colpita letteralmente sul gong che lascia i campani al tappeto e premia Trieste. La squadra alabardata tornerà in acqua già sabato alle 19 alla “Scandone” di Napoli per capitalizzare il match point che condurrebbe gli alabardati verso la finale. Dall’altra parte del tabellone, il Quinto è atteso domani a Savona per gara-1.

FEMMINILE Sarà il Plebiscito Padova l’avversaria delle orchette sabato in gara-1 per i play-off per centrare il terzo posto dell’A1.