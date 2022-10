Pallanuoto Trieste vicina agli ottavi di Euro Cup

TRIESTE Due gare di spessore avvicinano tanto così la Pallanuoto Trieste da un sogno chiamato ottavi di finale di Euro Cup. Dalla “Gradski Bazen Sabac” arrivano un successo ed una sconfitta che proietta la formazione griffata Samer & Co. Shipping in maniera seria verso il passaggio del turno, anche alla luce del gioco espresso. Nel primo dei due incontri andati in scena ieri, la Pallanuoto Trieste schianta per 16-6 i croati del Vk Solaris (5-3; 3-2; 4-0; 4-1): un punteggio che descrive alla lettera una partita dominata a partire dal secondo periodo, quando gli alabardati hanno preso le redini del gioco mollandole solo ad acque ferme. Tocca a Sparada rompere il ghiaccio, ma Bini e Bego ribaltano immediatamente il punteggio.

Buruban fa 2-2 su rigore, Inaba da casa sua rimette avanti gli alabardati che però incassano il 3-3 di Butic. Vrlic da il là al primo scatto dei ragazzi di Bettini, seguito a ruota da Valentino che cala il sipario del primo quarto spedendo il 5-3 alle spalle di Sparada. Il cambio di passo si concretizza al secondo sprint: Condic accorcia le distanze ma Inaba e ancora Valentino fanno balzare Trieste sul +2 mantenuto anche nonostante la seconda rete di Condic grazie al gol in superiorità di Mladossich praticamente sulla sirena.

Al cambio campo, i croati restano a bordo vasca: Mezzarobba, Mladossich, Valentino e Petronio ringraziano calando il poker compromettendo irrimediabilmente la situazione per gli avversari. Due schiaffi, nuovamente di Valentino ed Inaba svegliano il Solaris che va in gol con Sparada, lo stesso che aveva aperto le danze. La chiusura a cerchio sembra perfetta per gli arancioblù che salutano partita (e competizione). Trieste però non ha ancora finito: le ultime cartucce portano la firma di Razzi e Podgornik. Il secondo impegno quotidiano è una sconfitta a metà. Il 10-9 del Sabac (4-2; 2-2; 1-3; 3-2) sboccia in un lampo a sette secondi dalla fine togliendo agli alabardati un punto pesantissimo che non sarebbe stato demeritato.

Le due squadre si aggrovigliano sul tabellino senza mai riuscire ad affondare definitivamente gli avversari: a onor del vero i serbi restano sotto per soli 120” nel quarto tempo ma anche in vantaggio, non riescono mai a scollarsi di dosso il pressing dei triestini che per tutta la partita tamponano i padroni di casa. Protagonisti i due portieri, Oliva e Gavrilovic, capaci di calibrare un equilibrio su cui si è assestato l’intero match. Inaba e Vrlic arginano il poker serbo del primo tempo ed il giapponese riesce a sbloccare anche la seconda frazione, a reti immacolate per più di metà.

Petronio fa 4-4; Buljubasic, Cattarini e ancora Inaba confezionano il 7-7. Il 9-9 è opera del duo Cattarini-Mezzarobba, condannato però da un ingeneroso Stojanovic che sulla sirena, non senza una deviazione fortuita, spiazza Oliva negando un punto alla Samer &Co. Shipping che tornerà in campo sabato alle 9.30 per l’ultimo atto. Piccolo pit stop previsto per oggi, prima di rituffarsi in vasca di fronte al Pays D’Aix domani alle 9.30. La classifica: Vk Sabac* e Pallanuoto Trieste 6, Jadran Herceg Novi* e Vk Solaris 3, Pays D’Aix* 0. *Una partita in meno.