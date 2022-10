Pallanuoto Trieste spietata: si fa un boccone del Salerno

TRIESTE Passo giusto e piuttosto veloce quello della Pallanuoto Trieste alla prima apparizione nel nuovo campionato di Serie A1. Sotto i fari della “Simone Vitale” di Salerno, gli alabardati di Daniele Bettini verbalizzano i primi tre punti grazie al successo per 15-8 ai danni della formazione di Citro, capace di mettere in difficoltà gli ospiti solamente nella prima frazione. A dispetto del risultato, l’inizio è in salita per la Samer & Co. Shipping, quasi sorpresa da un buon avvio dei giallorossi, bravi a ribaltare il 3-2 firmato Mezzarobba, Mladossich e Bini con due reti di Gallo, una di Barroso, Esposito e Siani.

Il secondo break cambia decisamente copione ed è Trieste a salire in cattedra, facendo pesare tutto lo spessore tattico dell’artiglieria di Bettini. Gli alabardati appaiono decisamente più cinici in fase offensiva e dopo aver blindato la difesa, regolano anche la situazione sul tabellino, non senza la generosità degli avversari che incassano senza reagire il tris di Inaba e gli schiaffi di Podgornik e Petronio.

Al cambio campo, il vantaggio dei campani è completamente polverizzato: Razzi fa 5-9 prima che il giapponese (che di mestiere ne mette tre alla volta) inneschi il dilagare dei giuliani. Tomasic “sporca” l’assolo ospite ma Bini tiene a +7 i suoi. Nell’ultimo quarto, Mezzarobba si intromette nella doppietta di Barroso ed è Buljubasic, a due minuti e mezzo dal termine, a mettere la parola fine sulla prima partita di campionato. «Un primo tempo contratto – il commento del capitano della Pallanuoto Trieste, Ray Petronio – abbiamo pagato un po’ di nervosismo ed il Salerno è stato bravo a metterci in difficoltà. Poi siamo riusciti a distenderci e a portare la partita sui nostri ritmi così come l’avevamo preparata. Cosa ci ha detto Bettini dopo il primo quarto? Nulla di particolare, il mister ci conosce ed è una persona calma che trasmette calma, ben consapevole che avevamo bisogno di un po’ di tempo per ingranare. Le partite di Coppa della scorsa settimana hanno contribuito un sacco a farci riprendere schemi, ritmi e meccanismi dello scorso anno. Credo che si sia visto in vasca».

Il capitano ha un messaggio anche per le due regine dell’A1: «Pro Recco e Brescia sono di un altro livello, ma vedrete che andremo a rompere anche a quelle altitudini. La qualità del campionato si è alzata – conclude Petronio – sappiamo che non ci troveremo davanti partite facili e continuiamo a lavorare per farci trovare pronti in tutte le occasioni».

Trieste tornerà in A1 mercoledì 2 novembre per la prima volta della Bianchi che spalancherà le porte alla Pro Recco, nella sfida di cartello della seconda giornata. Prima del big match con il team ligure, gli alabardati voleranno in Serbia per il secondo turno di Euro Cup, in programma da giovedì a domenica.