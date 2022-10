Pallanuoto Trieste vince alla prima di Euro Cup

TRIESTE Non una notte come le altre e i presupposti perché sia la prima di tante sono impresse tra le onde della Josep Valles di Barcellona: la prima piscina ad incorniciare uno storico successo in Euro Cup della Pallanuoto Trieste. La squadra della Samer & Co. Shipping sbanca 9-6 la tana del Mediterrani: alla lettera e in poco più di mezz’ora, tutte le scommesse della vigilia sono diventate premesse per i primi tre punti nel Girone D.

Ci mette sessantuno secondi Michele Mezzarobba per timbrare lo storico primo gol europeo dei triestini e rompere il ghiaccio, seguito da G. Hernandez che rimette immediatamente il match in parità. Prat Esteban trova il 2-1 prima del sigillo di un altro eurodebuttante, questa volta Mladossich, che archivia la prima frazione sul 2-2. Il Mediterrani massimizza la superiorità numerica con C. Hernandez ma Mezzarobba tiene Trieste inchiodata agli avversari. Il 3-4 di C. Hernandez è l’ultimo gol nel secondo periodo degli spagnoli, rimontati da Vrlic e capitan Petronio a mezzo minuto dal cambio campo. Nell’intervallo riecheggia il sostegno instancabile dei tifosi ospiti, sovrastati nei decibel solamente da “Zitti e buoni” dei Maneskin.

Un errore del vocalist, perché gli squali di Bettini fanno esattamente così: con pazienza da vendere aspettano il momento giusto per colpire e quando la palla arriva a Podgornik, si portano per la prima volta sul +2 grazie a un tiro violento del classe ’99. Nel finale del terzo tempo Vrlic mette il +3 che da due passi fa vibrare i Triestini verso gli ultimi 8’ di gioco. G. Hernandez accorcia le distanze, ripristinate prontamente dal contropiede di Mezzarobba che fa 8-5 a trecento secondi dal successo: una passerella ostacolata dalla garra dei padroni di casa che lascia però indenne Trieste. Mladossich, decisamente in palla, paralizza la partita sul 9-5, G. Hernandez infila il 9-6 senza però fare i conti con il cronometro che consegna a Trieste una notte stupenda. Oggi, alle 19.10, il secondo round contro la Stella Rossa.

La classifica del Girone D: Stella Rossa, Pallanuoto Trieste e Vasutas 3, Mediterrani, Apollon e Kosice 0.