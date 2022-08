Pallanuoto Trieste, al via l’anno dell’Europa

TRIESTE C’è il fermento che si deve alle prime giornate di scuola tra le calottine della selezione maschile della Pallanuoto Trieste, chiamata a rapporto sulla terrazza dello stabilimento balneare Ausonia per il raduno precampionato della rosa.

C’erano tutti, tra sorrisi e visi distesi; gli stessi che non più di tre mesi fa hanno coronato il sogno di iscriversi per la prima volta nella storia alabardata nell’Euro Cup, condita con la quarta piazza in serie A1.

La competizione continentale non è però l’unica novità della stagione, perché tra le fila di un gruppo fuori dall’ordinario sono stati inseriti con minuzia chirurgica due innesti di livello: il portiere Francesco Ghiara ed il difensore Giuseppe Valentino, determinati ad innalzare il valore del gioiello fiammante del presidente Samer. C’è un entusiasmo vibrante tra le parole di Daniele Bettini; tecnico attento e mai scomposto, nemmeno nelle dichiarazioni di lancio per l’anno che verrà.

«Iniziamo la stagione con la voglia di fare meglio dell’anno scorso. La ferita per gara-2 di semifinale scudetto persa ai rigori non si è rimarginata ma sappiamo che dobbiamo ripartire esattamente da quei presupposti».

La strategia è quella di sempre: testa bassa e consapevolezza di poter stupire con la concentrazione e la fatica. «Lavoreremo sodo per rimanere competitivi anche nella coppa europea che inciderà tantissimo su una stagione che si preannuncia bella e intensa».

Il tecnico ligure, alla quinta preparazione alla corte della squadra griffata Samer & Co. Shipping, conosce a memoria i dosaggi di un gruppo che comincerà a spingere in vista di un ottobre già decisivo: «Ci aspetta una preparazione vigorosa, ma sarà anche mirata a non sprecare troppe energie perché puntiamo ad essere più efficaci possibili in vista delle tre competizioni. Queste prime sei settimane saranno fondamentali».

Focus anche sui nuovi acquisti, che hanno esaudito fedelmente le richieste di fine stagione: «C’era l’esigenza di confermare in blocco una squadra che l’anno scorso si è comportata benissimo e che vedo crescere e migliorare giorno dopo giorno. Ho poi chiesto di inserire un difensore di esperienza come Valentino ed un portiere valido sia per il presente che per il futuro, Ghiara; scelte assolutamente rispettate. Ora la parola passa al campo – conclude – puntiamo a far appassionare ancora di più questa città a questo sport al suono di partite che contano».

Sulla cabina di regia, come sempre, c’è Andrea Brazzatti, il direttore sportivo con la licenza di far crescere ancor di più la Pallanuoto Trieste. Dopo le conferme, i due colpi di mercato hanno dato la lucidata che serviva alla prima squadra triestina. «Valentino ha sposato subito il progetto della squadra, firmando un biennale. È la figura più adatta a garantire esperienza in campo internazionale – commenta Brazzatti – Ghiara è un ragazzo giovane che ha condotto Bologna in A1. Con la riconferma dei quattro stranieri il gruppo è al completo».