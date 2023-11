Pallacanestro Trieste – Cividale entra già nella storia dei derby

TRIESTE Sarà un evento storico, comunque. Domani alle 18 il racconto dei derby regionali si arricchisce di un nuovo capitolo: la prima volta in A2 tra Pallacanestro Trieste e Cividale. E già questo racconta lo spirito che animerà gli avversari dei biancorossi al PalaTrieste: la voglia di firmare un’impresa.

Se la squadra di Jamion Christian dovesse appena un po’ abbassare la guardia rischierebbe grosso e dopo due vittorie consecutive di tutto ha bisogno meno che di interrompere la rincorsa verso i posti di vertice. Il calendario potrebbe dare una mano: se Udine stasera non dovrebbe aver problemi a sbarazzarsi di Orzinuovi, rischia invece domani Verona a Piacenza e l’aria del derby tra vicini di casa potrebbe ispirare Mussini e la sua Cento sul parquet della Fortitudo Bologna.

L’abbiamo capito che a coach Christian non manca l’entusiasmo, stavolta però nel commentare la preparazione in vista del match di domani si sbilancia persino di più: «Abbiamo avuto una settimana di allenamenti fantastica, siamo molto entusiasti di avere tutti disponibili domenica. Il nostro staff medico e il team di preparatori atletici ha fatto un ottimo lavoro preventivo. È un gruppo divertente da allenare quando siamo al completo».

Confidando di riscontrare sul parquet la settimana fantastica, il tecnico biancorosso spiega su cosa ha lavorato in questi giorni: «Concentrarsi sui piccoli dettagli ci permetterà di dare il massimo in difesa. Penso che possiamo continuare costantemente a migliorare, anche se siamo la migliore difesa per Effective field goal in tutta la A2. Credo però che possiamo aumentare i recuperi e perfezionare le spaziature in attacco per poter essere offensivamente più dominanti».

Se per il campionato quella di domani è una novità assoluta, Trieste ha già affrontato Cividale due volte in questa stagione, prima al torneo di Lignano e poi in Supercoppa. «Ci aspetta una squadra molto ben preparata - continua Christian - Gioca sempre con grande energia e tenacia. L’arrivo di Cole si rivelerà una grande aggiunta, considerando il gioco della Gesteco, incentrato sulla costruzione del tiro e sull’approccio di attacco al canestro».

IL PROGRAMMA. Oggi: Apu Old Wild West Udine-Agribertocchi Orzinuovi (20.30). Domani: Pallacanestro Trieste-Ueb Gesteco Cividale (18), Umana Chiusi-Unieuro Forlì (18), Ucc Assigeco Piacenza-Tezenis Verona (18), Flats Service Fortitudo Bologna-Sella Cento (18), HDL Nardò-RivieraBanca Rimini (18).

CLASSIFICA: Fortitudo 14, Verona, Forlì 12, Udine, Trieste 10, Nardò 8, Piacenza, Cento, Cividale 6, Orzinuovi, Rimini 4, Chiusi 2.