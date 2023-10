Pallacanestro Trieste alla terza vittoria di fila, coach Christian: «Soddisfatto, ma poca fisicità»

TRIESTE Terzo successo consecutivo e una classifica che comincia a sgranarsi con le squadre di vertice che cominciano a perdere i primi punti della stagione. In attesa del match di domenica a Cento, Trieste si gode il primato in classifica.

«Soddisfatto della vittoria e di alcune cose che la squadra è riuscita a fare – commenta coach Christian, con la traduzione di Michael Arcieri – altri aspetti, come le palle perse e i troppi rimbalzi offensivi concessi sulle quali dovremo riflettere e lavorare. Troppi secondi tiri concessi a Nardò, da parte nostra è mancata quella fisicità necessaria per contrastare le caratteristiche di un’avversaria che proprio nei rimbalzi d’attacco ha uno dei suoi punti di forza. Ci sono tante squadre forti in questo campionato ma anche noi siamo forti».

Decisamente meno contento il tecnico di Nardò, Di Carlo: «Siamo andati un po’ a sprazzi, nel finale anche per le rotazioni ridotte siamo arrivati poco lucidi»