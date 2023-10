La carica di Reyes e Ferrero per la PallTrieste: «Finalmente è campionato, meritiamo fiducia»

TRIESTE Fiducia. Gruppo. Nel vocabolario della nuova Pallacanestro Trieste sono sicuramente due tra le parole più gettonate. E l’esordio in campionato, mercoledì sera alle 20.30 al PalaTrieste, contro Orzinuovi viene atteso con rispettosa impazienza ma soprattutto - l’abbiamo già detto? - fiducia.

Gli incontri con i giocatori biancorossi si sono conclusi lunedì al Double Tree Hilton con Justin Reyes e Giancarlo Ferrero, l’asse ex Varese voluto dal gm Michael Arcieri con la benedizione di coach Jamion Christian. Spiega Arcieri: «Ho un recente passato condiviso con questi ragazzi. Quando ho sentito Ferrero durante l’estate, mi aveva detto di voler fare qualcosa di speciale prima di lasciare il basket e io gli ho suggerito “Aiuta Trieste a tornare nel posto che le compete”». Un’accoppiata, quella Reyes-Ferrero, che Christian non vedeva l’ora di allenare: «Ho sempre pensato che sarebbe stato bello avere più leader in questa squadra, quando Michael mi ha parlato di Ferrero ero fermamente deciso di volerlo qui. Mi piace la versatilità che portano sul parquet, si tratta di una risorsa in più per noi».

REYES «Mi piace sentire la passione della gente, l’ho avvertita forte in questi giorni in città - spiega l’ala portoricana - Siamo consapevoli che ci aspetta un campionato duro ma sono ottimista. Arriva Orzinuovi e ritengo che possiamo avere fiducia. Miglioriamo passo dopo passo. Quando ho giocato in Supercoppa ero arrivato da poco tempo e mi sono reso conto che ad esempio in difesa la squadra giocava meglio senza di me, lavoro per inserirmi ogni giorno di più».

«Il mio ruolo preferito? Mi adatto di partita in partita a seconda di quello di cui c’è bisogno. Sono sempre stato abituato a giocare in modo fisico, praticavo anche il football americano, all’università ho giocato da ala forte, ho valorizzato l’atletismo e ho scoperto che con il mio metro e 93 posso schiacciare e lottare con i “4” o i “5”. Acquisita questa attitudine ho lavorato per sviluppare anche altre caratteristiche, migliorando il tiro ad esempio. I Mondiali? Un’esperienza divertente, mi hanno dato l’opportunità di viaggiare e soprattutto ho potuto venire a contatto con sistemi di gioco diversi da quelli che ho sempre frequentato».

FERRERO Giancarlo Ferrero è una delle pedine biancorosse di maggior esperienza. Sa leggere ogni situazione con lucidità. «Sono grato alla società e alla città per come mi hanno accolto. Il mio obiettivo è restituire tutto quello che ho ricevuto in questo mese e mezzo, sento che possiamo davvero fare qualcosa di bello. Abbiamo voglia di iniziare, Orzinuovi, l’avversario di domani, è ostico ma è importante che ci concentriamo su di noi. Coach Christian l’ha detto e io lo sottoscrivo: ciascuno di noi dieci giocatori della rosa può essere protagonista».

«Io un leader? Sono in buona compagnia allora. Ho visto tanti ragazzi del nostro gruppo completamente coinvolti e dediti alla causa biancorossa. Deangeli è una persona d’oro, avevo giocato con Bossi e Ruzzier e percepisco la loro triestinità e quanto sia importante questa stagione. Vedo Michele e lo avverto nitidamente».

Al PalaTrieste ha lasciato uno dei ricordi più dolorosi per il pubblico biancorosso da parte di un giocatore avversario italiano. Ventotto punti con 6/7 da tre nel febbraio di quattro anni fa. Una bella responsabilità, dovrà farsi perdonare...«Sono consapevole che non ho molti anni da spendere come giocatore ed è vera la promessa fatta ad Arcieri. Voglio chiudere realizzando qualcosa di bello e per riuscirci a Trieste darò il mio meglio».

Trieste l’ha convinta non solo per il ruolo del gm Arcieri o per ritrovare l’ex compagno di squadra Reyes. Qui ha potuto riabbracciare una persona cui è legato da una profonda amicizia, il suo predecessore come capitano a Varese. «Per me Daniele Cavaliero significa famiglia. Abbiamo condiviso un anno e mezzo a Varese, a pensarci relativamente breve come periodo, lui era il mio capitano. Lasciò Varese perchè voleva tornare a giocare qui, nella sua città. In questi anni siamo sempre rimasti in contatto, un amico vero. Fantastico poterlo vedere adesso qui, ogni giorno in palestra».