Pallacanestro Trieste, abbonati gratis al derby con Udine, Arcieri: «Grazie a chi ci sta a fianco»

TRIESTE Supercoppa alle porte per la Pallacanestro Trieste che, reduce dalle buone indicazioni ricavate con la vittoria del torneo Bortoluzzi, mercoledì prossimo alle 20, al PalaGesteco, affronterà la Ueb Cividale e venerdì 15 settembre alle 20.30, sul parquet del PalaTrieste, esordirà davanti al pubblico amico contro l'Old Wild West Udine.

In vista del primo match casalingo contro l'Apu la società garantirà l'ingresso gratuito ai suoi abbonati permettendo loro di acquistate un biglietto aggiuntivo al prezzo simbolico di 5 euro. «Vogliamo ringraziare gli abbonati- spiega il gm Michael Arcieri - per aver scelto di stare al nostro fianco in questa stagione così importante per la società. Nella prima amichevole con BYU abbiamo respirato un assaggio di quell'atmosfera unica che solo il PalaTrieste sa regalare. Il nostro desiderio è viverla ogni partita durante la stagione.

PREVENDITA: Da lunedì 11 a mercoledi 13 settembre riservata solo agli abbonati alla stagione 2023/204 che potranno acquistare un biglietto aggiuntivo, al costo di 5 euro, nel medesimo settore scegliendo tra i posti liberi. Giovedì 14 e venerdì 15 via alla vendita libera.

ORARI: Da lunedì a giovedi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, venerdì la biglietteria interna del PalaTrieste sarà aperta solo dalle 9 alle 13. Nel pomeriggio, dalle 18.30 e fino alla fine del secondo quarto aprirà la biglietteria esterna.

PREZZI: Prima fila 125 euro, SuperVip 75 euro, Vip 40 euro, Parterre 22 euro (under 12, 10 euro), Silver 20 euro (Under 12, 10 euro), Tribune 12 euro (under 12, 5 euro), Distinti 10 euro (Under 12, 5 euro), University Section 5 euro, Curva Nord 7 euro (under 12, 5 euro), II Anello 7 euro (under 12, 5 euro). —