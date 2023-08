La Pallacanestro Trieste apre la stagione perdendo con BYU

TRIESTE Comincia con una sconfitta la stagione della Pallacanestro Trieste, battuta dagli universitari Usa di Brigham Young.

Quanto può raccontare una partita affrontata con quattro giorni di allenamento nelle gambe? Può fornire solo risposte approssimative. E di queste bisogna accontentarsi.Il lavoro atletico è appena cominciato e si vede, l’intesa c’è soprattutto tra chi si conosce bene per aver giocato insieme l’anno passato.

Qualcuno è palesemente scarico, a regalare le fiammate più convincenti sono i giocatori di maggior talento e mestiere. Michele Ruzzier è stato l’ultimo tra gli italiani a firmare ma sembra quello più avanti di tutti, Ariel Filloy ha esperienza da vendere per sapere da solo come gestirsi e infatti alla distanza, quando tutti cominciano ad accusare la stanchezza, impone la propria caratura tecnica. Giancarlo Ferrero, l’altro senatore arrivato in biancorosso, conferma quello che si sa: da tre la imbuca.

Vi sembra finora la scoperta dell’acqua calda? Beh, effettivamente. La curiosità era piuttosto per Eli Brooks, combo guard da Michigan approdato a Trieste con coach Christian convinto testimonial. Fisicamente lo diresti un ragazzino, viene impiegato da guardia e anche da play vista l’assenza di Bossi, precauzionalmente a riposo. Qualsiasi impressione su Brooks va riaggiornata alle prossime amichevoli, non impressiona in niente finora ma è in un contesto completamente nuovo. Alla fine le cose migliori le fa a...rimbalzo.

Per il debutto stagionale della Pallacanestro Trieste in via Flavia accorrono in 1350, non male. La possibilità di entrare gratis per gli abbonati dà un assist alla campagna Re-Birth, con 200 tessere staccate ieri mattina, in tempo per assistere gratuitamente al match.

Coach Christian lascia a riposo Bossi e propone come primo quintetto della stagione Ruzzier, Brooks, Deangeli, Ferrero e Candussi. Ci si aspetta un inizio bumb-bum dai 6,75 ma i primi colpi da tre sono di BYU. Filloy per Brooks è il primo cambio dopo due minuti e mezzo, dopo 4 minuti è già time-out sullo 0-12. Per la cronaca o la curiosità il primo canestro della nuova stagione arriva con un tiro libero di Deangeli. A metà del primo quarto 1-18, ci sono partenze migliori. Atleticamente, del resto, gli americani sono più in palla. La prima tripla è griffata Ruzzier dopo otto minuti. Ed è proprio Miki che orchestra la reazione biancorossa, distributore automatico di assist peraltro non sempre compresi.

Il quarto successivo risponde maggiormente ai dettami del nuovo corso. Mettila da tre o, almeno, provaci. Nei primi 10 minuti infatti a praticare il basket voluto da Christian e Arcieri è stata...Brigham Young con 14 tentativi. Timidi, i ragazzi. Buonissimo il parziale di Francesco Candussi, reattivo, presente da una parte e dall’altra del campo. Ferrero ribadisce che da tre può essere una sentenza, per quanto possono valere i numeri di una sera di inizio precampionato nei secondi venti minuti Trieste dimostra di aver scaldato la mano (29 punti, 41-46). Segnatevi questo nome che potrebbe venir buono: Jaxson Robinson, letale, sveglio, bravo a leggere le situazioni e a punire gli errori delle difese avversarie, segaligno ma senza timore dei contatti. Trieste anche alla ripresa del gioco procede inevitabilmente a sprazzi: qualche accelerazione, tunrover per far mettere a tutti minuti-partita nelle gambe, chiusure difensive che spesso concedono quei centimetri che BYU sa come punire. Con la classe di Filloy però Trieste rimane a galla. Nel finale in campo anche Antonio, Rolli, Pieri e Obljubech.