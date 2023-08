Nike è il marchio scelto dalla Pallacanestro Trieste per la prossima stagione

TRIESTE Nike è il marchio scelto da Pallacanestro Trieste per il proprio abbigliamento ufficiale.

L'accordo, chiuso tra Pallacanestro Trieste e il distributore ufficiale di Nike Gtz Distribution, consiste nella fornitura dell'abbigliamento per tutte le squadre della società - dal team di Serie A2 al minibasket - e prevede il ruolo di technical partner per la stagione 23-24.

L'accordo segue la scelta della Pallacanestro Trieste di sviluppare le attività marketing e segue la collaborazione con il celebre studio grafico Bureau Borsche, che ha avviato una rivoluzione nel concept, design e qualità dei prodotti «on-court» dedicati ai giocatori, ridisegnando anche il merchandising dedicato ai tifosi.

«Siamo lieti di annunciare la firma di questo accordo - ha dichiarato Prabhdeep Singh Sekhon, Managing Director di CSGI, società che controlla Pallacanestro Trieste - si tratta di un progetto che portiamo avanti da alcuni mesi, e che nasce dalla volontà di sviluppare in chiave internazionale, attraverso un brand molto amato e fortemente legato al basket come Nike, il merchandising e il design dei capi Pallacanestro Trieste».

«Siamo orgogliosi - ha dichiarato Riccardo Trolese, amministratore delegato di Gtz Distribution - di accompagnare Pallacanestro Trieste in questa nuova sfida e di poter contribuire in maniera attiva alla creazione di una linea di prodotti che raccoglie ed include tutti i tratti caratteristici di questa società. Ringraziamo Pallacanestro Trieste di poter lavorare con uno studio di design così importante come Bureau Borche; questa esperienza ci permetterà di crescere professionalmente e creare una collezione che sappia premiare tutti i tifosi che vorranno accompagnarci in questo nuovo grande progetto».