Eli Brooks è il primo statunitense nel roster della Pallacanestro Trieste

TRIESTE Il roster della Pallacanestro Trieste si rinforza con lo statunitense Eli Brooks, il primo dei due stranieri della squadra di coach Christian. La guardia arriva in biancorosso dopo una solida presenza in NBA G-League con i Fort Wayne Mad Ants nella scorsa stagione e oltre 76 minuti in campo con gli Indiana Pacers nell'ultima NBA Summer League di Las Vegas.

"Eli possiede quella rara combinazione di elevato intelletto cestistico, la capacità di facilitare e creare opportunità per i suoi compagni di squadra, nonché l'istinto del realizzatore per la creazione del proprio tiro. - ha dichiarato il General Manager della Pallacanestro Trieste Michael Arcieri - La sua mentalità orientata alla squadra e il suo impegno in entrambe le fasi del gioco lo rendono ideale per la filosofia della Pallacanestro Trieste, che mette al primo posto la capacità di creare gioco, la versatilità e l'altruismo. Siamo entusiasti di vederlo indossare la nostra maglia biancorossa e diamo il benvenuto a Eli e alla sua famiglia con un caloroso abbraccio triestino."

Eli Brooks, classe 1998, originario della South Carolina, è un playmaker che però con il tempo si è evoluto in una "combo guard".

Brooks frequenta la Spring Grove Area High School di Spring Grove in Pennsylvania, dove viene allenato dal padre. Al terzo anno fa registrare una media di 24,7 punti a partita, 7,6 rimbalzi e quasi 4 palle recuperate, trascinando gli Spring Grove alla loro prima partecipazione al torneo statale nella storia della scuola. Dopo aver chiuso l'ultimo anno di high school con quasi 30 punti di media Eli viene nominato nella Class 5-A First Team All-State ed è finalista per il Pennsylvania Mr. Basketball.

Ad assicurarsi il ragazzo d'oro di Spring Grove è l'Università del Michigan, con la quale batterà il record per il maggior numero di gare disputate con la maglia degli Wolverines, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Con prestazioni crescenti nel corso degli anni Eli arriva a giocare la finale East Region NCAA al suo quarto anno di College, venendo sconfitto solo dal team UCLA, ma mettendo comunque a referto quasi 10 punti di media e oltre 3 assist a gara.

All'ultimo anno le sue medie si alzano a 12,8 punti, conditi da 4 rimbalzi, che uniti a una leadership da veterano gli valgono una menzione d'onore nella All-Big Ten alla Big Ten Conference del 2022.

Nel giugno dello stesso anno firma con gli Indiana Pacers un "two-way deal", che lo porta ad ottobre a giocare con l'affiliata in G-League della franchigia NBA, i Fort Wayne Mad Ants. Qui disputa una stagione da 7 punti di media, 4 assist e quasi 4 rimbalzi a gara.

Eccellente difensore e tiratore solidissimo, le qualità di Eli vanno molto oltre alle statistiche. Se ne sono accorti proprio i Pacers, che nell'ultima Summer League hanno concesso al ragazzo della South Carolina di scendere in campo in 3 match (uno in quintetto base) per un totale di oltre 76 minuti sul parquet di Las Vegas, in cui ha fatto segnare 6 punti di media.