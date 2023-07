Luca Campogrande vestirà la maglia della Pallacanestro Trieste per la terza stagione consecutiva

TRIESTE Luca Campogrande rinnova in biancorosso e sarà parte del roster di coach Christian per la prossima stagione.

L'ala/guardia classe '96 vestirà la maglia della Pallacanestro Trieste per la terza stagione consecutiva.

"Luca ha già dimostrato il suo potenziale come uno dei migliori tiratori da tre punti in Italia - l'analisi del General Manager di Pallacanestro Trieste, Michael Arcieri - Il suo gioco di gambe, la rapidità di rilascio del tiro e la distanza dalla quale può colpire lo rendono una minaccia significativa in ogni momento del gioco. Queste caratteristiche, unite alla capacità di marcare tutti gli esterni, lo rendono un giocatore "3&D" (tiro da 3 e difesa) ideale per dare un contributo alla squadra. Siamo entusiasti di vedere Luca fare un ulteriore passo avanti nella crescita del suo gioco e siamo entusiasti di accoglierlo nuovamente nella nostra famiglia cestistica".

Luca Campogrande, nato a Roma il 30 aprile del 1996, è un esterno di 198 centimetri per 90 chili. Cresce nel settore giovanile della Sam Basket Roma, storica società capitolina con cui conquista anche un titolo Under 19 Elite: esordisce nei senior proprio con il Sam Basket, poi a diciannove anni approda alla Fortitudo Bologna.

Con la “Effe” gioca due anni, conquistando una Supercoppa LNP, poi nel 2017 firma alla Poderosa Montegranaro sempre in Serie A2: una stagione e poi l’accordo con Avellino.

Gli irpini lo firmano con un contratto triennale, ma il fallimento societario non gli permette di continuare la sua avventura in terra campana. Ad assicurarsi le prestazioni sportive di Campogrande è dunque Brindisi, dove Luca colleziona 20 presenze e 81 punti.

Nell'estate 2020 passa alla Virtus Roma, ma il ritiro della formazione laziale lo costringe a trovare una nuova “piazza” dove crescere: è la Reyer Venezia che lo firma, mettendolo in campo per 19 volte. In orogranata, Campogrande gioca con 8.5 punti di media con 3.6 punti e 1.1 rimbalzi con il 53.5% da tre punti ed il 92.3% ai liberi. L'arrivo in biancorosso risale alla stagione 2021-2022, in cui Luca, fermato da diversi infortuni, ha modo di scendere in campo da metà stagione in poi.

Specialista del tiro da oltre l'arco, Campogrande avrà modo di rimettersi in gioco nuovamente in un campionato di A2 dando il suo prezioso contributo alla squadra di Jamion Christian.