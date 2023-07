La Pallacanestro Trieste ha voglia di rinascita e risalita: «Nuova energia, faremo un team da A1»

TRIESTE Rinascita non è solo il claim della campagna abbonamenti ma il mantra della Pallacanestro Trieste per la prossima stagione. Nella conferenza stampa di presentazione del via alla corsa ai tagliandi il presidente Ricard de Meo, il socio di Csgi Prab Sekhon e il gm Michael Arcieri non fanno promesse giocando con le parole. Un concetto, però, è chiaro. «Vogliamo la rinascita e ripartiamo con nuova energia. Abbiamo nuovi giocatori, un nuovo coach, un nuovo gm. Vogliamo fare un giro molto breve in A2. Infatti vogliamo creare una squadra da A1 che quest’anno giocherà in A2».

LA SQUADRA Arcieri: «Quando sono stato presentato non avevamo un roster, in poco tempo è successo tanto. C’è un allenatore e abbiamo firmato sei giocatori. Ci sono elementi che garantiscono la continuità come Bossi, Deangeli e Vildera, abbiamo aggiunto un talento da massima serie come Filloy, arriva Ferrero che sa prendersi tiri importanti da tre. Faremo pressione sulle difese avversarie, Candussi è un lungo che tira bene da tre e con Vildera costituisce una combinazione interessante di centri». Scelta degli stranieri. Con un coach come Jamion Christian proveniente dal mondo delle Università dobbiamo aspettarci due rookie? «Non necessariamente, siamo aperti a tutto, dal rookie di talento a chi può darci esperienza in A2».

Capitolo italiani. Almeno uno ancora di sostanza, forse due per una squadra dalla rosa lunga. «Se c’è un italiano “3” forte proveremo a prenderlo ma l’occasione può essere anche in altri ruoli, siamo con gli occhi aperti perchè diversi giocatori stanno mostrando interesse verso di noi».

Ruzzier? «C’è l’intenzione da parte nostra di trattare la riconferma, stiamo valutando». L’impressione è che bisognerà attendere un po’. Ruz ha mercato in serie A (Trento) e bisogna seguire gli sviluppi. L’alternativa di peso, Moraschini, cerca invece un posto al sole in Europa.

LE STRATEGIE Parola a de Meo. «C’è crescente interesse attorno alla Pallacanestro Trieste. I giorni della Summer League a Las Vegas sono stati utili sia per i contatti con procuratori e giocatori sia per far stare a contatto il nuovo coach, Arcieri e Daniele Cavaliero. Ci sono state interviste, c’è curiosità. Vogliamo essere una bella realtà, moderna con un gioco adeguato». E Arcieri fa capire che sicuramente non vedremo una formazione timida nel tiro da tre punti...

De Meo è rimasto due giorni a Trieste con un carnet di impegni piuttosto fitto. «Abbiamo incontrato il sindaco Dipiazza, il governatore Fedriga, Zeno D’Agostino. Abbiamo parlato anche del Palasport sul quale abbiamo intenzione di investire». E su questo la proprietà Usa chiede all’amministrazione comunale garanzie e un prolungamento della concessione della gestione.

La squadra potrà avere un main sponsor quest’anno? «Siamo qui anche per parlare di questo ci sono buone prospettive». Spiragli, quindi, per una realtà presente o interessata a investire sul territorio, se l’indizio è buono.

Anche la Triestina ha una proprietà Usa, si può immaginare una collaborazione tra le due principali realtà sportive cittadine? «Siamo contenti che anche l’Unione abbia una proprietà americana, stasera (ieri, ndr) ho in programma una telefonata a Ben Rosenzweig...»

STAFF TECNICO «Christian è un coach con una buona esperienza, talento ed entusiasmo. Lo staff verrà completato da tecnici italiani. In particolare come assistente cerchiamo un elemento che sia un head coach e conosca bene il campionato, stiamo vagliando alcuni nomi e decideremo presto».