Pallacanestro Trieste, ufficiale la conferma di Bossi. Arriva Ferrero

TRIESTE Prima ufficializzazione per il nuovo roster della Pallacanestro Trieste. Si tratta di una conferma: Stefano Bossi giocherà in biancorosso anche nella prossima stagione. “Una squadra che rinasce deve farlo su solide fondamenta. Stefano Bossi è un pilastro per noi e lo sarà anche nella prossima stagione”.

Così il general manager Michael Arcieri ha commentato la conferma di Stefano Bossi nel roster della Pallacanestro Trieste.“L'abilità di Stefano di giocare sia da playmaker che da guardia ci garantisce grande versatilità e profondità del roster.

La sua esperienza e voglia di prendersi tiri importanti, e la capacità di segnarli, saranno indispensabili per il successo della squadra nella prossima stagione. Non solo, Stefano ama i nostri colori, il nostro pubblico, ed è un amore fortemente ricambiato. Rinascere insieme è importante”.

Nato a Trieste nel 1994, Stefano Bossi ha esordito da professionista a soli 16 anni, ha giocato a Udine e Trapani per poi rispondere alla prima chiamata della sua città natale, nel 2015, dove in due anni gioca 82 partite. Nella stagione 2017-2018 torna prima a Trapani e poi si trasferisce a Piacenza, Orzinuovi e nelle fila dell’Urania Milano. Nel giugno del 2022 compie, nella sua amata Trieste, il salto in A1 ed è protagonista in momenti importanti della stagione 22-23.

Dopo quella di Bossi sono attese anche le ufficializzazioni delle conferme di Lodovico Deangeli e Giovanni Vildera. Per quanto riguarda i nuovi arrivi invece c’è già l’accordo – anche in questo caso da ufficializzare – per il ritorno di Ariel Filloy e Francesco Candussi e per l’ingaggio di Giancarlo Ferrero, esperto esterno proveniente da Varese