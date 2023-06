TRIESTE Michael Arcieri è il nuovo General Manager della Pallacanestro Trieste. Lo rende noto la stessa società con una nota diffusa sui canali social.

"Il primo passo verso la rinascita della Pallacanestro Trieste è compiuto - sono le parole del presidente Richard De Meo riportate nel comunicato - e ciò è avvenuto anche grazie alla collaborazione di Mario Ghiacci, che ha avuto un ruolo importante in questa trattativa”.

Per la Pallacanestro Trieste, il processo di scelta del nuovo Gm è iniziato formalmente lo scorso aprile, e ha previsto un'accurata valutazione di candidati provenienti da Europa e Stati Uniti.

“Durante questo periodo, i requisiti del profilo richiesto si sono modificati a causa della retrocessione in A2, ma con massimo impegno si è lavorato per trovare, a quel punto, il candidato che potesse soddisfare tutti gli obiettivi, sia quelli a breve termine - la promozione in Serie A - che quelli di lungo periodo relativi il futuro del club”.

"La comprovata competenza di Michael Arcieri nella pallacanestro italiana si combina con la sua esperienza, il suo curriculum in Nba e con la volontà di costruire e realizzare una nuova visione per la Pallacanestro Trieste. La profonda conoscenza tecnica del basket di Mike è completata dalle sue competenze di leadership strategica e di business, che lo rendono il candidato ideale per questa importante fase della società e della squadra", ha concluso il Presidente De Meo.

Michael Arcieri è nato a New York il 27 ottobre 1964 da padre italo-americano e madre italiana. Arcieri ha alle spalle una lunga militanza in diverse franchigie Nba: dopo essere entrato a far parte dello staff dei New Jersey Nets, dove tra il 1991 e il 1993 ha ricoperto il ruolo di scout, Mike fa esperienza a Dallas, New York, Orlando per poi tornare ai Knicks, dove ha avuto un ruolo da dirigente fino al 2021, quando ha firmato con la Pallacanestro Varese per ricoprire il ruolo di General Manager.

Arcieri arriva a Trieste portando anche in dote l'oscar Lba come miglior dirigente della Serie A per la stagione in corso.