Pallacanestro Trieste, Terry firma il contratto con l’Apu di Udine

Da Trieste a Udine nel giro di pochi giorni. Non ha perso tempo Emmanuel Terry, il lungo ingaggiato dalla Pallacanestro Trieste nei mesi scorsi come presunto elemento in grado di fare la differenza. Terry, che si è congedato con la partita che ha condannato Trieste alla A2 con una prestazione da 2 punti e 4 rimbalzi in 29 minuti, dopo le 72 ore che ancora legavano al club biancorosso ha firmato il contratto con l’Apu Old Wild West Udine con la quale giocherà da lunedì i play-off di serie A2 contro Cividale. Le regole lo consentono.