Pallacanestro Trieste retrocessa in A2, la proprietà: “Cambi nel management e possibile ricorso”

TRIESTE Delusione, modifiche nel management, possibile ricorso sul caso Varese. Sono i segnali che la proprietà Usa della Pallacanestro Trieste, la Csgi (Cotogna Sports Group Italia) lancia in una nota societaria.

“Siamo profondamente delusi dal risultato ottenuto sul campo dalla Pallacanestro Trieste alla fine della regular season, ma poiché é il nostro progetto non è - e non è mai stato - un piano di breve periodo, i nostri obiettivi e i nostri traguardi rimangono inalterati. Nell’odierno incontro tra i soci di CSG è stato deciso di accelerare i piani per attuare il miglioramento organizzativo interno del club, e di continuare a costruire una solida base imprenditoriale per il futuro successo della Pallacanestro Trieste.

Con il massimo rispetto per tutte le persone che sono parte del club e per il loro lavoro di questi anni, crediamo che una serie di cambiamenti porterà a una rinascita.CSG effettuerà una revisione completa di quali azioni avrebbero potuto evitare questa situazione, creando le condizioni affinché un simile contesto non abbia mai a ripetersi.

Altresì è da sottolineare che vi sono stati fattori esterni che hanno portato conseguenze negative alla Pallacanestro Trieste, e possiamo confermare che stiamo valutando, assieme ai nostri legali, il percorso migliore per impugnare questo risultato. Contestualmente porteremo avanti i piani già delineati per modernizzare, digitalizzare e in generale far progredire tutti gli elementi di performance, commerciali e operativi del club. Ciò è necessario per creare una solida base su cui poggeranno i futuri successi sportivi.

Tutto questo risponde alla volontà di raggiungere al più presto i risultati attesi da tutti: da CSG, dalle persone che lavorano ogni giorno in Pallacanestro Trieste e dai tifosi. E più che mai, abbiamo bisogno del sostegno e dell'appoggio di Trieste tutta.”