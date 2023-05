Pallacanestro Trieste, le combinazioni per la salvezza: vittoria in Puglia o sperare nel ko di Reggio Emilia

TRIESTE Vincere a Brindisi o sperare in un successo di Trento a Reggio Emilia. Sono due le combinazioni che darebbero a Trieste la certezza della serie A immediatamente al termine dell'ultima giornata di campionato. In tutte le altre situazioni entrerebbero in gioco scontri diretti o classifica avulsa, un ginepraio di ipotesi che a 40' dalla fine della stagione regolare rende temporaneamente impossibile capire quale potrà essere la squadra destinata ad accompagnare la Tezenis Verona nel prossimo campionato di A2.

Giornata che regala la matematica salvezza alla Nutribullet Treviso, formazione che compie l'impresa di giornata grazie al successo strappato alla capolista Segafredo Bologna. Successo rocambolesco per la formazione di Marcelo Nicola, sotto di 4, sull'83-87 a 18" dalla fine.

Pallacanestro Trieste vede la salvezza: condanna Verona all’A2 con il cuore di super Bossi Roberto Degrassi 30 Aprile 2023 Basket – serie aRoberto Degrassi

Treviso ci crede, rimonta e sorpassa sull'89-88 con Belinelli che a 2" dalla fine ha in mano il libero del possibile supplementare. L'errore incredibile della guardia felsinea condanna la Virtus e fa esplodere il PalaVerde. Trascinatore della Nutribullet il solito Banks, 21 punti, alla Segafredo non basta un solido Shengelia (21 anche per lui) per difendere il primo posto dal ritorno di Milano. Armani nuova capolista dopo il 77-75 conquistato sul campo della Bertram Tortona.

Vittoria sofferta che ha il marchio degli esterni della formazione di Messina. Billy Baron (21 punti) e Shabazz Napier (15 punti) trascinano l'Olimpia a un risultato che le regala il vantaggio del fattore campo nei play-off. Vittoria e salvezza matematica anche per la Openjobmetis Varese che, chiusa la vicenda penalizzazione, batte Scafati e mette tre punti sulla Unahotels penultima in classifica. Masnago esaurito trascina la formazione di coach Brase, Varese parte forte (32-16 nel primo quarto), subisce la rimonta di Scafati prima dell'intervallo lungo ma torna a mettere le mani sul match nel secondo tempo trascinata dai 33 punti di Colbey Ross e dai 24 di Markel Brown.

In chiave play off successo fondamentale della Germani Brescia che completa una rimonta partita da molto lontano superando la Carpegna Pesaro e appaiando a quota 28 Brindisi. Proprio contro l'HappyCasa il successo della formazione di Alessandro Magro, un 75-69 che ha avuto in Caupain (21 punti) e Della Valle (20) i grandi protagonisti. Non basta a coach Vitucci la solida prova di un Perkins graziato dalla giustizia sportiva e con 18 punti miglior marcatore della sua squadra.