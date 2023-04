Pallacanestro Trieste al completo contro la rabbia di Varese

TRIESTE L’ideale sarebbe proprio non pensarci. Non guardare la classifica, non provare a immaginare lo spirito con cui Varese, reduce da una penalizzazione di 16 punti in classifica e ritrovatasi improvvisamente da sicura partecipante ai play-off a pressochè condannata alla retrocessione, potrà presentarsi domani all’Allianz Dome. Un avversario che schiumerà rabbia, con la bava alla bocca, o un gruppo sotto choc? Ecco, per la Pallacanestro Trieste è proprio meglio non pensarci. Da qui fino al termine della stagione regolare la squadra di Marco Legovich deve pensare soprattutto a sè stessa e a risolvere i problemi emersi nelle ultime settimane.

Domenica 16 aprile alle 18.30, Trieste ha una nuova occasione per conquistare quei due punti che servono dannatamente per avvicinare la quota salvezza. Skylar Spencer e Frank Bartley anche ieri si sono allenati regolarmente e Legovich avrà tutti gli uomini a disposizione. Quello che conterà sarà lo spirito con cui Trieste scenderà sul parquet. Urge in particolare ritrovare la difesa, specie contro una squadra che ama correre, tirare dopo pochi secondi e non dà respiro. Se i biancorossi subiscono il gioco di Varese si mettono nei guai da soli. Difesa e personalità sarà la consegna da rispettare domani. Contando su un buon apporto di pubblico. A ieri sera erano stati venduti un migliaio di biglietti. I tagliandi, oltre che online sul circuito Vivaticket si possono acquistare ancora oggi dalle 10 alle 19 all’ingresso Vip di via Miani e domani dalle 16.30 fino alla fine del secondo quarto nella biglietteria esterna di via Flavia. Per questa partita è attiva la promozione “Porta un amico” a soli 5 euro dedicata a tutti i tifosi che hanno acquistato un abbonamento, sia per la stagione intera (“Audaci”) che per il solo girone di ritorno (“Be Bold”), valida in tutti i settori ad eccezione dei settori Primafila e Supervip.

QUI VARESE

In merito al provvedimento del Tribunale federale ieri sera con una nota la Pallacanestro Varese ha ribadito che «l’irregolarità formale che le è stata contestata non è stata commessa dai propri dirigenti. E in ogni caso, l’irregolarità contestata non ha generato alcun vantaggio per la Società; non ha inciso in alcun modo sull’iscrizione al campionato in corso; non riguarda i rapporti con gli attuali tesserati, bensì con un ex giocatore. La Società Pallacanestro Varese ha peraltro saldato tutte le pendenze dovute già da molti mesi. Alla luce di tali evidenze, la sanzione ipotizzata per la suddetta eventuale irregolarità di carattere amministrativo risulta sproporzionata e tale da alterare il risultato sportivo e compromettere lo stesso futuro della Società». L’amministratore delegato Luis Scola ha anticipato che il club sta già preparando il ricorso in Appello.

IL PROGRAMMA

Si gioca stasera nell’anticipo uno degli incontri che più interessano la Pallacanestro Trieste: Unahotels Reggio Emilia-NutriBullet Treviso (20.30, arbitri Giovannetti-Bongiorni-Perciavalle). I reggiani in caso di successo raggiungerebbero Treviso e Trieste a quota 20. Perdendo, sprecherebbero una delle occasioni migliori per fare bottino da qui alla fine del torneo e spingerebbero Banks e soci verso la salvezza. Domani Napoli-Venezia (12), Verona-Milano (17), Brindisi-Sassari (17.30), Tortona-Brescia (18), Pallacanestro Trieste-Varese (18.30), Virtus Bologna-Trento (19), Pesaro-Scafati (20). —