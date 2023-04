Pallacanestro Trieste, Bartley e Spencer da monitorare, Ruzzier e Vildera già pronti

TRIESTE Ruzzier e Vildera pronti a riprendere gli allenamenti con la squadra, Bartley e Spencer da monitorare per gestite al meglio la situazione e consentire ai due giocatori di essere regolarmente in campo nel match casalingo contro la Openjobmetis Varese.

L'esito degli accertamenti medici eseguiti negli ultimi giorni tranquillizza solo in parte lo staff tecnico biancorosso, costretto a gestire una settimana di lavoro all'insegna dell'emergenza. Giovanni Vildera, sottoposto a un delicato intervento di chirurgia plastica e dentale in seguito al trauma riportato durante la partita a Trento, potrà dunque tornare da subito a disposizione di coach Marco Legovich, come anche Michele Ruzzier, coinvolto nello stesso scontro di gioco. Dopo aver suturato il profondo taglio alla testa il play riprenderà a lavorare regolarmente con i compagni già da oggi. Per quanto riguarda Bartley, la risonanza magnetica al ginocchio destro a cui è stato sottoposto non ha evidenziato lesioni legamentose. Il giocatore sarà dunque monitorato per seguire il decorso del trauma distorsivo e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Stesso discorso per Skylar Spencer, i cui problemi di fascite plantare andranno gestiti sino a fine stagione.

PORTA UN AMICO Da oggi saranno in vendita i tagliandi per assistere alla partita con Varese, che potranno essere acquistati direttamente all'Allianz Dome o online sul circuito Vivaticket. Per l'occasione le biglietterie osserveranno orario continuato durante tutta la settimana, da oggi fino a sabato dalle 10 alle 19 (ingresso via Miani). Domenica le casse del palasport saranno aperte dalle 16.30 e fino al termine del secondo quarto della partita. Sarà attiva la promozione “Porta un amico” dedicata a tutti i tifosi che hanno acquistato un abbonamento, sia per la stagione intera (“Audaci”) che per il solo girone di ritorno (“Be Bold”), valida in tutti i settori ad eccezione dei settori primafila e supervip. La promozione “Porta un amico” può essere utilizzata ancora in una sola delle ultime due partite, Varese (domenica) o Verona (30 aprile).

VINCE SCAFATI In un finale rocambolesco la Givova Scafati batte l’Happycasa Brindisi 85-84 dopo essere andata al riposo sotto di 12. Alla distanza decidono Logan e uno sfondamento fischiato al brindisino Bowman a due secondi dalla fine. Scafati sale a 18 punti, Verona resta ultima a 16. —