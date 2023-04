Pallacanestro Trieste, la vittoria più bella: schiantata la Virtus, la salvezza ora è vicina

TRIESTE Fantastica. Anzi, come dicono negli States, Terryfic. La Pallacanestro Trieste trova il modo più bello per conquistare quei due benedetti, aspettati, sospirati due punti che avvicinano il traguardo della salvezza. Batte la Virtus Bologna, la capolista del campionato, quella che anche con una serie di assenze eccellenti sa comunque mettere insieme un roster di paura.

Trieste si prende la vittoria più bella dell’anno nella settimana più difficile. Dopo tre sconfitte consecutive, dopo aver appena perso Hudson per infortunio e sostituito con Stumbris reduce da due giorni di allenamento, con Spencer in forse fino a 48 ore prima della palla a due. Trieste vince anche nonostante la giornata normnale al tiro di Bartley e a lungo imbarazzante di Davis. Lo fa perchè proprio nelle difficoltà riesce a ritrovarsi. Ha lo spirito del gruppo, si aggrappa ai suoi lunghi e ha in Ruzzier una fonte inesauribile di fosforo.

Legovich ritocca il quintetto di partenza con Davis, Bartley, Deangeli, Lever e Terry impiegato da centro. Dall’altra parte la Virtus è priva di Teodosic, Pajola, Hackett, Cordinier, Abass e Jaiteh.

I biancorossi non cominciano in soggezione, Lever firma la prima tripla del match ma la difesa bolognese è molto fisica, soprattutto su Bartley che peraltro deve portare palla visto che Davis ormai si comporta solo da guardia. Il risultato è che in attacco Trieste è farraginosa e la Virtus ha troppo talento e mestiere per non leggere al volo i limiti degli avversari e punirli.

Entra Ruzzier per Bartley e almeno in campo c’è un play adesso. Spencer è già entrato al posto di Lever con Terry restituito allo spot di 4. Ma Bologna è già avanti e al 9’ doppia Trieste 10-20. Per fortuna Luca Campogrande si dev’essere ricordato dei suoi trascorsi fortitudini e piazza due bombe che rimettono in corsa i biancorossi portandoli a chiudere il primo quarto sotto “solo” di sei, 16-20.

Parziale successivo con Trieste a forzare. Davis è irritante per mollezza difensiva e Mannion ringrazia per scrivere al 13’ il +12 (20-32). Dentro Bartley per il play/guardia. Intanto grazie a Ruzzier si cerca di sfruttare i lunghi. Spencer - la verifica del parquet dimostra che può saltare, eccome - e Terry si fanno sentire, 16 punti in due in sei minuti. È la chiave che permette ai biancorossi di tenere botta. La cazzimma di Michi Ruzzier, ex dell’incontro, fa il resto. 35-40 al 16’, con Vildera Trieste lima il ritardo e impatta con la tripla di Roberts Stumbris. Eccolo, il lettone. Da qualche minuto già in campo aveva lavorato in difesa senza prendersi iniziative ma la prima è quella pesantissima che riporta la partita in parità. All’intervallo si va sul 45 pari con Trieste che nel secondo quarto ha realizzato 29 punti (18 con i lunghi). Sette assist in un quarto per Ruz.

Al rientro dagli spogliatoi Ruzzier in panchina per Davis. Ritorna Campogrande e mette la bomba - la terza della sua partita - che porta Trieste avanti. Bartley con un tabellino ancora asfittico però i biancorossi ci sono. Due lampi di Shengelia interrompono la fiammata. A metà quarto 50-51. “Impazzisce” Terry che prima la piazza dai 6,75 e poi slalomeggia in area per innescare l’alley-oop di Spencer. Finalmente Bartley: bomba del +5 (58-53)! Trieste ci crede, sospinta dal pubblico dell’Allianz Dome. Terry ormai è in trance, 60-53. Reazione Virtus ma Ruzzier si inventa una fantastica entrata sulla sirena per chiudere il terzo quarto con Trieste avanti di 5 (64-59).

Le Vu nere impattano dopo un minuto, in panchina Bartley e i due lunghi Usa. Rientra la coppia Terry&Spencer, torna anche Bartley per Davis. A sei minuti dalla fine Trieste e Virtus sono affiancate a quota 69. Ultimi quattro minuti sul 71-73. Spencer imbeccato da Bartley pareggia. Fallo in attacco di Shengelia su Terry, scaraventato a terra e messo fuori uso. 73-73 a due minuti e mezzo dalla fine. Mannion in lunetta li mette entrambi. Finalmente si vede Davis che dai 5 metri imbuca. 75 pari e ancora due minuti. Terry stringe i denti e rientra. Ed è lui a schiacciare il pallone della speranza. 77-75 e un centinaio di secondi.

Fallo su Shengelia: due su due, parità e 80 secondi. Ruzzier in entrata, il pallone danza sul ferro, esce, Terry cerca la correzione volante ma non va, palla recuperata dai bianconeri che nell’azione seguente vedono di nuovo Shengelia in lunetta. Il georgiano mette un libero, l’altro è recuperato da Terry. Azione convulsa, alla fine il pallone arriva a Davis che segna un canestro di importnza capitale. 79-78. Ventiquattro secondi. Virtus in attacco, Lundberg sbaglia, rimbalzo di Terry che viene fermato fallosamente. Sei secondi e sei decimi.

Rimessa. Fallo su Bartley. Il capocannoniere in lunetta con 5 secondi alla fine. Sbaglia il primo, segna il secondo. 80-78. Rimessa in attacco Virtus. Belinelli al tiro, non va, lotta a rimbalzo, palla che per tutti sembra triestina, gli arbitri chiamano la rimessa ai bolognesi, si va all’instant replay con sette decimi da giocare. Decisione confermata e timer corretto a un secondo e due. Rimessa, palla prevedibilmente a Beli