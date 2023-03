La Pallacanestro Trieste firma Stumbris

La Pallacanestro Trieste riparte da Roberts Stumbris. Sarà l’ala lettone di 30 anni a luglio e 198 cm il sostituto di Hudson infortunato e di fatto fuori causa per questa ultima parte della stagione. Trieste sul mercato poteva rivolgersi solo a giocatori comunitari e ha individuato un rinforzo utile in Stumbris che stava giocando in serie A2 a Trapani dopo un’esperienza in Polonia e aver partecipato al precampionato con la Germani Brescia. L’ala lettone, dotato di un buon tiro da tre e impiegabile sia da “3” che da “4”, a Trapani viaggiava a una media di 14,4 punti e 6,6 rimbalzi con il 36,5% nelle triple. In carriera ha militato anche in formazioni baltiche, in Islanda (21 punti di media ma in un campionato qualitativamente modesto) e in due formazioni polacche, l’Hydro Truck Radom e il Gliwice dove chiuse con 13,4 punti e sei rimbalzi. Tesserato in tempo, Stumbris sarà nei 12 a referto per la partita di domenica all’Allianz Dome contro la Virtus Bologna.