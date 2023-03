Pallacanestro Trieste, contro Reggio Emilia all’Allianz Dome l’occasione per la salvezza

TRIESTE Otto giorni per regalarsi mesi di serenità. La rincorsa alla salvezza da parte della Pallacanestro Trieste può risolversi in due mosse. Il calendario riserva sabato sera l’Unahotels Reggio Emilia alle 20 all’Allianz Dome e sabato prossimo Scafati in Campania.

Se la banda di Marco Legovich centrasse l’accoppiata vincente si collocherebbe in una posizione praticamente inattaccabile da parte di reggiani e campani, potendo far valere anche il 2-0 negli scontri diretti. In sostanza, per la logica sarebbe virtualmente salva, per la matematica non ancora.

Un passo alla volta, intanto. Trieste davanti al proprio pubblico deve cancellare la terribile prestazione di Brescia. Rispetto alla debacle del PalaLeonessa i biancorossi presentano due stranieri in più: Frank Bartley c’è e debutta Jalen Hudson. E fin qui tutto bene.

C’è però un interrogativo legato al minutaggio che i due, per motivi diversi, sono in grado di sostenere: Bartley ha nelle gambe solo una manciata di giorni di allenamento dopo lo stop per la distorsione a una caviglia mentre Hudson sta imparando le differenze tra il gioco nel campionato israeliano, quello filippino e quello italiano nel quale è piombato da neanche una settimana. Probabile che la gestione di entrambi stasera venga dosata. L’importante è che si tratti di minuti-qualità e sia Bartley che Hudson sono sicuramente in grado di produrli.

I NUMERI Nel confronto statistico Trieste segna più di Reggio Emilia (78 contro 75,2), l’Unahotels è più precisa da due punti ma è la peggiore della serie A nelle triple. Sakota può contare su sei uomini che garantiscono bottini in doppia cifra o quasi ma non ha un vero cecchino (Olisevicius 11 punti di media è il top). Trieste invece ha il capocannoniere Bartley con 19,2 e i 12,4 punti di Davis. Contro Treviso si rividero colpire da tre Campogrande e Lever, sarebbe gradita una conferma. Per il lungo si tratta tra l’altro di una gara da ex mentre dall’altra parte la vecchia conoscenza è Strautins, eterno incompiuto. Ma come sempre nei confronti tra Trieste e Reggio Emilia da parte di quelli della città del Tricolore l’unico vero ex viene individuato in Mario Ghiacci.

L’analisi pre-partita stavolta è toccata all’assistent Andrea Vicenzutto: «Abbiamo imparato la lezione di Brescia, in settimana abbiamo cercato di voltare pagina perchè ci attende una partita importante contro una squadra che è cambiata molto rispetto all’andata. Il nostro pubblico come contro Treviso potrà essere il nostro sesto uomo. Noi siamo pronti a scendere in campo con i nostri tifosi».

Oggi (sabato) è possibile acquistare ancora biglietti dalle 10 alle 13 (ingresso Vip via Miani) e dalle 18 fino alla fine del secondo quarto della partita (biglietteria di via Flavia). Per la partita in oggetto sarà attiva la promozione “Porta un amico” dedicata a tutti i tifosi che hanno acquistato un abbonamento, sia per la stagione intera (“Audaci”) che per il solo girone di ritorno (“Be Bold”), valida in tutti i settori ad eccezione dei settori Primafila e Supervip.

PROGRAMMA. Oggi: Dolomiti Energia Trento-Bertram Tortona (ore 20), Pallacanestro Trieste-Unahotels R.Emilia (20), Carpegna Pesaro-Germani Brescia (20.30), Banco Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese (20.45). Armani Milano-Segafredo Bologna (domani 18), Tezenis Verona-Umana Venezia (domani 18.30), Ge.Vi Napoli-HappyCasa Brindisi (domani 19), Nutribullet Treviso-Givova Scafati (domani 20).

CLASSIFICA: Milano, Bologna 34, Tortona 30, Varese, Sassari 24, Brindisi, Trento, Pesaro 22, Trieste, Treviso, Venezia 18, Brescia 16, Scafati, Napoli, Verona 14, R.Emilia 12. —