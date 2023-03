La Pallacanestro Trieste contro Treviso riprende la corsa per la salvezza

TRIESTE Riparte contro la Nutribullet il campionato di Trieste. Sul parquet dell'Allianz Dome, domenica sera alle 18.30, la formazione di Marco Legovich va a caccia di un successo che rappresenterebbe un passaggio importante della sua stagione.

Vincere il derby e allungare in classifica portandosi sul 2-0 negli scontri diretti contro Treviso vorrebbe dire compiere un deciso passo avanti verso l'obiettivo stagionale della salvezza.

Squadra che riparte con l'incognita dell'assenza di Gaines ma reduce da tre settimane di lavoro che hanno consentito allo staff tecnico di cementare ulteriormente il gruppo creando i presupposti necessari per arrivare con il giusto spirito alla gara.

«Durante questa lunga pausa siamo riusciti a lavorare bene - le parole in fase di presentazione dell'assistent coach Vicenzutto - abbiamo approfittato di questo periodo di stop per mettere fieno in cascina e fare degli step in avanti dal punto di vista tecnico e tattico. L'amichevole di sabato scorso contro Domžale, sufficientemente competitiva, ci ha aiutato a ritrovare il ritmo partita per cui arriviamo pronti alla sfida di questa sera».

Continua l’assistent coach biancorosso: «Abbiamo davanti una partita che ci aspettiamo agonisticamente accesa, molto bella e sicuramente dal grande fascino che mette in palio due punti per entrambi molto importanti. Come già nella sfida di andata servirà una prova difensiva di alto livello contro un'avversaria molto pericolosa che ha giocatori di grande talento offensivo in grado di creare all'interno dei quaranta minuti parziali importanti. Per noi, dunque, la chiave sarà essere solidi e concreti per tenere a bada le folate trevigiane».

Fondamentale l'apporto di un pubblico che in questa settimana di prevendita ha risposto arrivando alla soglia delle quattromila unità. C'è ancora tempo per riempire l'Allianz Dome, la prevendita continua ancora domenica mattina e poi dalle 16.30 quando apriranno le casse all'esterno del palasport.

«Ripartiamo qui in casa dopo la pausa, memori dell'ultima partita giocata contro Milano davanti a 6000 persone. Speriamo di veder confermato il supporto dei nostri tifosi e contiamo sul fatto che il loro aiuto ci porti a fare quello step in più necessario per portare a casa la vittoria».

PROGRAMMA: Banca di Sardegna Sassari-Umana Venezia XX-XX, Ge.Vi Napoli-Openjobmetis Varese (ore 16), Armani Milano-Givova Scafati (ore 16.30), Tezenis Verona-Unahotels Reggio Emilia (ore 17), Carpegna Pesaro-HappyCasa Brindisi (ore 17.30), Dolomiti Energia Trento-Germani Brescia (ore 18), Pallacanestro Trieste- Nutribullet Treviso (ore 18.30), Segafredo Bologna-Bertram Tortona (ore 20).

CLASSIFICA: Armani Milano, Segafredo Bologna 30 punti, Bertram Tortona 28, Carpegna Pesaro 22, Banco di Sardegna Sassari, Openjobmetis Varese, Dolomiti Energia Trento, HappyCasa Brindisi 20, Umana Venezia 18, Pallacanestro Trieste, Nutribullet Treviso 16, Germani Brescia, Givova Scafati, Ge.VI Napoli 14, Tezenis Verona 12, Unahotels Reggio Emilia 10. —

