Pallacanestro Trieste aumenta i giri per il match di Casale

TRIESTE In attesa di una giornata, quella del weekend, che condurrà la serie A alla lunga pausa prevista per le final eight di Coppa Italia e gli impegni della nazionale nelle ultime gare di qualificazione ai Mondiali, con la Pallacanestro Trieste impegnata al PalaEnergica di Casale Monferrato contro la Bertram Tortona, continua a impazzare il mercato. Un mercato che peraltro ha già visto attiva la società biancorossa con l’arrivo di Emanuel Terry, che ha debuttato domenica scorsa all’Allianz Dome contro Milano, al posto di AJ Pacher accasatosi alla Vanoli Cremona in serie A2.

Movimenti che daranno un nuovo volto alle squadre impegnate nella lotta salvezza e nella rincorsa ai play-off cambiando inevitabilmente gli equilibri di una massima serie in continua evoluzione. La prima novità sulla panchina di Venezia dove, al posto dell'esonerato Walter De Raffaele, arriva Neven Spahija. Ritorno in Italia a quasi vent'anni di distanza per il tecnico croato che nella stagione 2004-2005 aveva guidato Roseto, stagione che si era conclusa contro la Fortitudo allora guidata da Jasmin Repesa. Corsi e ricorsi della storia, l'esordio di Spahija avverrà domenica quando a bagnare il ritorno del croato nel nostro campionato sarà proprio il connazionale Repesa alla guida della Carpegna Pesaro.

Sul fronte giocatori grande interesse attorno alla figura di Davide Alviti, l'ex giocatore di Trieste in uscita da Milano. L'imminente rientro nei ranghi di Tommaso Baldasso dopo l'infortunio subito retrocederà il giocatore nel ruolo di settimo italiano, per questo l'Armani ha annunciato che dopo la Coppa Italia cederà l'ala di Alatri. Attorno al nome di Alviti, naturalmente, c'è grande interesse. Si era parlato di un'ipotesi Napoli ma l'arrivo di Jonathan Winbush alla corte di Cesare Pancotto rende poco probabile il passaggio del giocatore alla Ge.Vi, le ultime voci raccontano dell'interessamento della Tezenis Verona, a caccia di un rinforzo per puntellare una squadra che dopo la sconfitta casalinga nel derby contro la Nutribullet Treviso si ritrova in grande difficoltà, penultima in classifica con la necessità di cambiare marcia per cercare i punti necessari a rincorrere una difficile salvezza.

Da Verona partita la richiesta verso Udine per uno scambio Sanders-Briscoe, ipotesi però al momento non presa in considerazione dal club friulano. Con il rientro di John Petrucelli la Germani Brescia valuta l'ipotesi di cedere il play Tommaso Laquintana, novità anche a Treviso dove potrebbe arrivare il lungo Giovanni Pini. Reggio Emilia firma il centro Marcus Lee, uno dei primi nomi fatti per il mercato di Trieste prima del passaggio del giocatore ai Melbourne United in Australia.

Pallacanestro Reggiana comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2022/2023 con l’atleta statunitense Marcus Lee. 208 centimetri, classe 1994, Lee ha diviso la sua carriera collegiale tra Kentucky e California Berkeley. Dopo due anni in G-League, fa il suo esordio in Europa firmando con la Vanoli Cremona in Serie A: per lui 7,4 punti, 7,4 rimbalzi e 1,6 stoppate di media in 21’ di utilizzo. Dopo l’esperienza italiana si trasferisce nella prima lega turca allo Yalovaspor, dove disputa tutta la stagione 2021/2022 con 10,3 punti e 6,3 rimbalzi di media in 30 partite.

Nella stagione attuale, il neoreggiano dopo una parentesi in Spagna a Manresa di 10 partite tra Acb e Bcl, prosegue la sua annata in Australia a Melbourne terminando pochi giorni fa il campionato con 8,8 punti, 7,5 rimbalzi e 1,6 stoppate a partita, con il 69% dal campo. —

