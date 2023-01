Terry, il nuovo cestista Usa è atterrato al Trieste Airport ma senza... un bagaglio

TRIESTE Emanuel Terry è sbarcato in Italia. Risolti i problemi burocratici e ottenuto il visto, il nuovo giocatore della Pallacanestro Trieste ha finalmente raggiunto la sua nuova destinazione e oggi, dopo le visite mediche di rito, si aggregherà ai compagni per svolgere il primo allenamento previsto all’Allianz Dome.

C’è curiosità attorno al suo arrivo: le qualità tecniche del giocatore sono note, ci sono da verificare le condizioni di forma e la capacità di adattamento in un gruppo che, trovati collaudati equilibri, deve lavorare per assorbirlo senza traumi. Ieri prima giornata movimentata per il nuovo americano biancorosso: l’arrivo all’aereoporto ha regalato la sgradita sorpresa di un bagaglio smarrito da ritrovare.

Non solo Terry tra le novità di mercato della serie A. Domenica, contro Milano, Jeremy Senglin ha esordito alla grande con la casacca della Unahotels. Nel successo di Reggio Emilia contro la capolista Armani Milano, il nuovo play di coach Sakota è stato tra i migliori in campo grazie ai 14 punti realizzati nei 23’ di impiego. A Scafati, invece, pronto a timbrare il cartellino Clevin Hannah, nuovo play-maker arrivato alla corte di coach Caja per dare ordine e solidità alla cabina di regia della formazione campana. Il giocatore statunitense di passaporto senegalese sarà in campo sabato sera nell’anticipo della seconda giornata in programma al PalaMangano contro l’Umana Venezia.

Intanto, in vista della sfida di domenica all’Allianz Dome contro la Ge. Vi Napoli, continua in casa Pallacanestro Trieste la prevendita. Da ieri possibile acquistare i tagliandi per la singola sfida o sottoscrivere l’abbonamento “Be Bold” valido per tutto il girone di ritorno.

La biglietteria sarà a disposizione dei tifosi da oggi a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e sabato mattina dalle 10 alle 13. Domenica 29 gennaio dalle 16 fino alla fine del secondo quarto della partita aperta la biglietteria di via Flavia, nel giorno partita non potranno essere sottoscritti gli abbonamenti “Be Bold” per il girone di ritorno. I biglietti saranno acquistabili anche online, sul circuito di vendita Vivaticket.LO.GA.