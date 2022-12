Pallacanestro Trieste a Varese per svoltare «Servirà il giusto equilibrio»

TRIESTE Ripartire dopo la sconfitta contro Brindisi per voltare pagina e portare a casa punti preziosi in chiave salvezza. Voglia di riscatto, in casa Pallacanestro Trieste, alla vigilia del match che domenica pomeriggio alle 18, sullo storico parquet di Masnago, metterà la formazione di Marco Legovich di fronte alla Openjobmetis Varese.

Settimana di lavoro al completo per i biancorossi, come racconta l’assistent coach Andrea Vicenzutto.

«Dopo la sconfitta di domenica scorsa abbiamo lavorato per mettere l’accento sulle cose positive fatte in una partita giocata contro una squadra importante come Brindisi, cercando di trasportarle sul match di questa sera in modo da preparare nel modo migliore una sfida che per certi versi sarà simile. Varese ha tanti punti nelle mani, dovremo essere bravi sia a limitare la loro capacità offensiva che essere equilibrati nel nostro ritmo offensivo per cercare di utilizzare quelli che sono i nostri punti di vantaggio contro la loro difesa.

Ci troveremo ad affrontare il miglior attacco del campionato – continua Vicenzutto – sintomo di una squadra che ha fiducia e che sta giocando una buona pallacanestro offensiva. La loro caratteristica principale è quella di giocare usando moltissimi possessi, spingendo il ritmo di gioco ad altissimo livello, cosa che li rende particolarmente difficili da affrontare. È una squadra che può fare grandissimi parziali con giocatori come Johnson, Brown o Colbey Ross ma anche con altri tiratori come Woldentensae e Ferrero, in grado con il tiro dai tre punti di tirare fuori grandi parziali in pochissimo tempo. Su questo aspetto dovremo porre grande attenzione».

Varese, reduce dai passi falsi contro Virtus Bologna e Pesaro, cerca il riscatto davanti ai propri tifosi come testimonia Guglielmo Caruso. «Torniamo in campo con la convinzione di ritrovare la vittoria davanti al nostro pubblico – racconta il centro della Openjobmetis – la chiave della partita sarà la continuità: dobbiamo essere costanti in tutti i quarti, una difficoltà che ci stiamo portando dietro da inizio anno anche se abbiamo mostrato dei miglioramenti in tal senso. Dobbiamo essere in grado di fare una partita solida per 40 minuti sia in attacco che in difesa e non dovremo regalare nulla ai nostri avversari perché sono una squadra che non possiamo sottovalutare».

Partita sabato con l’anticipo del PalaSerradimigni tra Banco di Sardegna Sassari–Ge-Vi Napoli, l’undicesima giornata si apre domenica a Trento con la sfida tra Dolomiti Energia e Armani Milano.

Il programma di domenica: Dolomiti Energia Trento–Armani Milano (allee 17, arbitri Baldini, Bongiorni, Nicolini), Openjobmetis Varese–Pallacanestro Trieste (18, Lanzarini, Grigioni, Pepponi), Nutribullet Treviso–HappyCasa Brindisi (18.30, Lo Guzzo, Perciavalle, Noce), Unahotels Reggio Emilia–Umana Venezia (19, Martolini, Di Francesco, Patti), Germani Brescia–Segafredo Bologna (19, Paternicò, Paglialunga, Gonella), Tezenis Verona–Carpegna Pesaro (19.30, Mazzoni, Bettini, Catani), Givova Scafati–Bertram Tortona (20.30, Attard, Borgo, Capotorto).