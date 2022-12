Pallacanestro Trieste, Bossi richiesto da Cento ma per Trieste è incedibile

TRIESTE La Pallacanestro Trieste fa quadrato attorno a Stefano Bossi. In un mercato che continua a farla da padrone spostando giocatori, nei giorni scorsi è arrivata in società la richiesta di informazioni per il play-maker triestino.

Si è mossa Cento, squadra al vertice del girone rosso della serie A2 assieme a Forlì e Pistoia, a caccia di un play-maker in grado di sostituire l'infortunato Zampini. Richiesta declinata dal presidente Mario Ghiacci e dal tecnico Marco Legovich che, come già sottolineato nel giorno della presentazione di Michele Ruzzier in biancorosso, considerano Bossi un elemento importante per gli equilibri del gruppo. Nel prossimo mese, a partire dal match di domenica a Varese contro la Openjobmetis fino ad arrivare all'anticipo dell'ultima giornata del girone d'andata in programma al palaVerde di Treviso contro la Nutribullet, Trieste si troverà ad affrontare un ciclo di gare decisivo per la sua classifica e per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale. In quest'ottica la volontà di non cedere nessuno, pur nella consapevolezza che con una concorrenza nel ruolo come quella attuale, per Stefano non sarà semplicissimo trovare spazio.

«La possibilità di trasferirsi a Cento sarebbe stata senza dubbio interessante- sottolinea Massimo Raseni, procuratore triestino del giocatore- ma Bossi ha un contratto con la Pallacanestro Trieste e in questo momento non vuole prendere in considerazione nessuna alternativa. La società gli ha confermato la fiducia e ribadito la volontà di trattenerlo. Se nei prossimi mesi la sitazione cambierà e dovessero arrivare nuove proposte valuteremo, al momento va bene cosi». Archiviato il discorso Bossi, la squadra ha ripreso a lavorare buttandosi alle spalle la sconfitta di domenica scorsa contro l'HappyCasa Brindisi e mettendo nel mirino la prossima difficile trasferta in programma a Masnago contro Varese.

Diramate dalla lega, intanto, date e orari delle partite dalla sediscesima alla diciannovesima giornata del massimo campionato. Domenica 22 gennaio, alle 17, Trieste di scena al Taliercio contro l'Umana Reyer Venezia per l'inizio del girone di ritorno, domenica 29 gennaio appuntamento alle 18 all'Allianz Dome contro la Ge.Vi Napoli, domenica 5 febbraio ancora un impegno casalingo, alle 17, contro l'Armani Milano prima della trasferta del 12 febbraio alle 17 in casa della Bertram.