Il ritorno di Ruzzier alla Pallacanestro Trieste: «Gioco di nuovo a casa mia»

Ghiacci: «Se otto anni fa non ci avesse fatto vincere la sfida salvezza oggi non saremmo qui in A». Legovich: «Ci darà tanta qualità, umana e tecnica. Lo aiuteremo a ritrovare il ritmo-partita

Roberto Degrassi