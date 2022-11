Pallacanestro Trieste, per Lever con Milano il vero debutto stagionale

TRIESTE A Milano con il rientro di Alessandro Lever aspettando la definitiva fumata bianca per Michele Ruzzier. La Pallacanestro Trieste si prepara al confronto quasi impossibile di domenica pomeriggio (palla a due alle 18) al Forum di Assago contro la EA7 Armani Milano, la novità è il ritorno di Lever dopo due mesi.

In realtà in due occasioni il lungo altoatesino era tra i giocatori in panchina ma era stato convocato solo per completare i dieci non essendo ancora in grado di poter reggere il parquet. Adesso sembra giunto il momento del vero esordio e sarà un recupero importante per Legovich che completa la rotazione dei lunghi e ha più soluzioni. Intanto ieri ha preso parte all’amicgevole con la Gesteco Cividale vinta 92-68.

RUZZIER Per vedere, anzi rivedere, Michele con la maglia biancorossa numero 10 probabilmente ci vorrà qualche giorno in più rispetto le più ottimistiche previsioni. A congelarlo non sarebbero problemi sopraggiunti nella trattativa ma esigenze di roster in casa delle Vu nere alle prese stasera con il match contro il Valencia in Eurolega e domenica in campionato a Trento. «Il Valencia durante la pausa per le qualificazioni ai Mondiali ha avuto tutti i giocatori a disposizione e dunque arriverà molto preparati, con un roster molto lungo, si sono rinforzati soprattutto nel reparto delle guardie. Noi abbiamo ancora qualche situazione in dubbio sui nostri giocatori e dovremo capire su chi potremmo contare», questo il punto di coach Scariolo ieri. La Virtus aspetta di rimettere presto in campo un italiano di peso come Abass, fuori per infortunio da settembre.

IL MERCATO DELLE ALTRE La GeVi Napoli ha ingaggiato Devin Davis, 27 anni,ala di 198 centimetri per 103 kg. Devin Davis ha iniziato la stagione in Grecia, con il Peristeri, protagonista anche in Basketball Champions League. Nel campionato greco in 5 partite, ha tenuto la media di 7.4 punti per gara, 4.4 rimbalzi e 2.4 assist.

La Givova Scafati che ha tagliato l’ex triestino Myke Henry ha invece ingaggiato il lettone di 31 anni Artjoms Butjankovs. È un’ala pivot, in grado di coprire due ruoli, sia quello di ala grande che quello di centro. Caja lo aveva avuto per qualche mese a Reggio Emilia pur senza impeigarlo in gare ufficiali.