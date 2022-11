Il Lobito: «Non giocherò più. Ora ho pace e nuovi sogni»

TRIESTE Domenica la Pallacanestro Trieste giocherà al Forum di Assago contro l’EA7. Impegno proibitivo per la differente cifra tecnica ma Trieste in passato ha dimostrato di poter sconfessare i pronostici. Proprio al Forum, con un clamoroso 16 su 23 nelle triple totali e con una prova mostruosa di Juan Fernandez, con 24 punti e sette assist. Fine gennaio 2021.

Per una singolare coincidenza l’eroe di una delle vittorie più importanti nella storia biancorossa giovedì ha rotto un riserbo che durava da tempo e sui social ha postato una riflessione sul suo addio al basket e sulla nuova vita. Parole che confermano lo straordinario valore come uomo del giocatore che ha amato il pubblico triestino.

«Ritirarmi dal basket è stata probabilmente una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere in vita mia. Quando fai qualcosa per così tanto tempo (26 anni nel mio caso), smette di essere solo qualcosa che fai; diventa parte di ciò che sei. Il basket era la mia vita. Ma a un certo punto le mie priorità e le mie ambizioni sono cambiate.

Con il tempo, ho capito che il basket mi stava facendo più male che bene. Quindi, cosa succede quando finisce una parte così importante della tua vita? In molti modi, devi riscoprire te stesso. Questo processo è impegnativo e ha spesso messo alla prova la mia resilienza, ma mentre percorro lentamente questo percorso sto imparando molto su me stesso. Detto questo, ora sono a un punto in cui mi sento pronto a condividere la mia storia e le mie esperienze, nella speranza che possano aiutare chiunque si trovi ad affrontare circostanze simili.

Posso finalmente dire di essere in un posto dove riesco a trovare la pace e la motivazione per perseguire nuovi obiettivi e sogni. Sono pronto a vedere cosa c'è in serbo per Juan M. Fernandez, la persona, non per Juan "Lobito" Fernandez, l'atleta».

ARMANI Non è elegante sottolinearlo ma domenica Trieste potrebbe trovarsi di fronte un’Armani non al top della condizione. Ettore Messina lamenta infortuni pesanti (Baron, Shields, Datome e Tonut) e sonda il mercato per un rinforzo, tipo il francese ex Nba Luwawu-Cabarrot. Oggi alle 19 italiane i milanesi saranno impegnati in Eurolega a Kaunas per affrontare lo Zalgiris. Una trasferta tosta a 48 ore dall’impegno in campionato.