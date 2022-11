La Pallacanestro Trieste ritrova in campo Lever

TRIESTE Due vittorie consecutive e l’aria attorno all’Allianz Dome si è fatta improvvisamente più dolce.

Inizio di settimana con il sorriso per la Pallacanestro Trieste che ha approfittato della pausa legata agli impegni della nazionale di Gianmarco Pozzecco per prendersi un paio di giorni di riposo.

Fondamentale la vittoria contro Sassari, importante per dare continuità all’ottima prestazione di Napoli e per sistemare una classifica che adesso vede la formazione di Marco Legovich assestata nel gruppone di squadre a quattro punti con due avversarie, Verona e Scafati, rimaste alle sue spalle.

Motivo di ottimismo in più, il ritorno sul parquet di Alessandro Lever, che ha completato il lavoro di riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio dello scorso 22 settembre e da oggi si riunirà ai compagni per riprendere gli allenamenti. Tempi di recupero, dunque, confermati. Erano stati previsti due mesi per il ritorno in campo, il giocatore sarà effettivamente a disposizione già per la trasferta del 20 novembre a Milano.

La voglia di rientrare è di esordire, finalmente, in campionato si fa sentire e non a caso ieri, nel secondo dei due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico alla squadra, il lungo di Bolzano ha lavorato sul parquet dell’Allianz Dome assieme a capitan Deangeli.

Le prime sei giornate, intanto, hanno già in parte modificato gli equilibri del campionato. Novità a Scafati, dove la sconfitta di domenica scorsa contro Varese è costata la panchina a coach Alessandro Rossi. Al suo posto arriverà Attilio Caja al rientro nella massima serie dopo la stagione disputata a Reggio Emilia alla guida della Unahotels.

Terremoto a Sassari dopo la sconcertante prova offerta dal Banco di Sardegna all’Allianz Dome. Nella giornata di martedì, infatti, la società sarda ha comunicato di aver trovato l’accordo per la risoluzione dell’accordo con Chinanu Onuaku, il centro americano autore di una prestazione decisamente insufficiente contro Trieste. Nel frattempo, favorito anche dalla pausa che distoglie l’attenzione dal campionato, impazza radio mercato con le squadre che stanno cominciando a muoversi per dare un primo ritocco ai loro roster.

A Trieste si continua a parlare del possibile ritorno di Michele Ruzzier, indiscrezioni che nelle ultime ore hanno trovato conferma. Il play triestino, chiuso a Bologna da un roster che nel ruolo concede a Scariolo infinite opzioni, ha manifestato il desiderio di trovare un club disposto a regalargli spazio. Trieste ci sta pensando anche se l’operazione nasconde difficoltà contrattuali che andranno superate.