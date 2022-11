Pallacanestro Trieste, l’Allianz Dome chiede la prima vittoria con Sassari

TRIESTE Al quarto tentativo la Pallacanestro Trieste vuole finalmente poter festeggiare un successo davanti ai propri tifosi. Intendiamoci, non sarà un compito agevole: alle 18.30 all’Allianz Dome capita il Banco di Sardegna Sassari che ha talento e profondità per dare fastidio ai biancorossi di Marco Legovich. Più che mai stavolta l’approccio alla gara rischia di essere la vera chiave del match. A Napoli i biancorossi sono riemersi dopo un primo quarto in grave affanno.

L’entusiasmo derivato dall’exploit al PalaBarbuto deve aver lasciato in eredità maggior cattiveria e consapevolezza nei propri mezzi. Una prova di verifica che riguarda soprattutto il pacchetto lunghi: Pacher a Napoli ha mostrato di poter colpire anche dall’arco (e oggi di fronte avrà un tipetto tosto come Bendzius che dai 6,75 la metta) mentre Spencer un paio di numeri positivi è riuscito a farli (e oggi dovrò fronteggiare il debordante atletismo di Onuaku e l’ex udinese Diop). Un apporto robusto - e un coinvolgimento - dei lunghi permetterebbe di dipendere pressochè completamente dalla vena del terzetto Usa Davis-Bartley-Gaines.

In casa biancorossa l’analisi pre-partita è stata affidata stavolta all’assistent di Legovich, Massimo Maffezzoli: «La prima vittoria, a Napoli, è stata importante sotto tanti punti di vista. Per una squadra giovane nuova per sette decimi rispetto all’anno scorso trovare certezze anche attraverso il risultato e non solo attraverso il lavoro quotidiano è importante per crescere in termini di chimica e di coesione. Questa è stata una settimana intensa. C’è la volontà da parte di tutti di mostrare una faccia diversa anche in casa».

In merito agli avversari Maffezzoli spiega: «Abbiamo molto chiari quali sono i loro punti di forza. Mi aspetto da parte loro una partita solida difensivamente, in quanto solitamente le squadre di Bucchi offrono sempre grandi spunti dal punto di vista difensivo e noi dovremo essere bravi a non farli esprimere sui livelli di cui sono capaci. Dovremo partire da una metà campo difensiva concreta e vogliamo avere un impatto diverso dalla palla a due. A Napoli siamo stati bravi a rientrare e portarla a casa ma non abbiamo brillato sin dal primo quarto e su questo aspetto stiamo ponendo grande attenzione».

Si tratta dell’ultima partita prima della sosta per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali. Si riprenderà il 20 novembre al Forum di Assago. Nell’anticipo intanto una delle squadre che affiancavano Trieste a quota due, Treviso, batte Brescia 99-92. Motivo di più per Trieste per mettercela tutta.

PROGRAMMA: Givova Scafati-Openjobmetis Varese (ore 16, arbitri Martolini-Bettini-Capotorto), Carpegna Pesaro-Armani Milano (17, Sahin-Bartoli-Noce), Tezenis Verona-Dolomiti Energia Trento (18, Rossi-Quarta-Pepponi), Pall. Trieste-Banco di Sardegna Sassari (18.30, Attard-Grigioni-Di Francesco), HappyCasa Brindisi-Bertram Tortona (19, Paternicò-Nicolini-Catani), Umana Venezia-Ge.Vi Napoli (19.30, Mazzoni-Perciavalle-Borgo), Segafredo Bologna-Unahotels Reggio Emilia (20.30, Lanzarini, Paglialunga, Valleriani).

CLASSIFICA: Segafredo Bologna, Tortona 10, Milano 8, Pesaro, Trento, Venezia, Varese 6, Brindisi, Reggio Emilia, Sassari, Napoli, Brescia, Treviso 4, Scafati, Pall. Trieste, Verona 2.