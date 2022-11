Pallacanestro Trieste carica per superare Sassari e il “tabù Valmaura”

TRIESTE L’obiettivo è espugnare finalmente...casa propria. Proprio all’Allianz Dome infatti la Pallacanestro Trieste ha incassato le sconfitte più brucianti in questo avvio di campionato. Tre stop su tre partite. Domenica alle 18.30 contro il Banco di Sardegna Sassari i biancorossi di Marco Legovich dovranno cercare di far tornare a pesare il fattore campo. Uno sforzo prima dello stop del campionato per le qualificazioni ai Mondiali che vedranno impegnata la Nazionale del Poz.

Il successo a Napoli ha fatto bene e non solo alla classifica che non vede più Trieste sola sul fondo. Il colpo esterno - soprattutto per come è maturato, all’overtime, con carattere e lucidità - ha rianimato l’autostima del gruppo.

La conferma arriva da Frank Bartley che con le sue prove si è meritato l’attenzione del sito della LegaBasket: «Conquistare il primo successo naturalmente è stato molto importante per noi. è stata una bella sensazione ma è solo una vittoria. Ci ha dato fiducia come squadra ma abbiamo ancora molto lavoro da fare per progredire. Lavoriamo assieme duramente, ogni giorno», ha dichiarato l’esterno Usa confidando di aver legato in modo particolare con Corey Davis, anche lui originario della Louisiana.

Sassari è reduce da una sconfitta sconfitta in Basketball Champions League con il Jda Bourgogne Dijon 88-80. Per il Banco di Sardegna, il top scorer è stato Onuaku (21 punti, 7 rimbalzi e 6 assist), seguito da Jones (17 punti e 5 rimbalzi). Robinson (11 punti e 7 assist) e Bendzius (10 punti, 5 assist e 4 rimbalzi).

PROGRAMMA: Nutribullet Treviso-Germani Brescia (ore 20.30, arbitri Giovannetti, Gonella, Valzani), Givova Scafati-Openjobmetis Varese (domani ore 16, arbitri Martolini, Bettini, Capotorto), Carpegna Pesaro-Armani Milano (domani ore 17, arbitri Sahin, Bartoli, Noce), Tezenis Verona-Dolomiti Energia Trento (domani ore 17.30, arbitri Rossi, Quarta, Pepponi), Pall. Trieste-Banco di Sardegna Sassari (domani ore 18.30, arbitri Attard, Grigioni, Di Francesco), HappyCasa Brindisi-Bertram Tortona (domani ore 19, arbitri Paternicò, Nicolini, Catani), Umana Venezia- Ge.Vi Napoli (domani ore 19.30, arbitri Mazzoni, Perciavalle, Borgo), Segafredo Bologna-Unahotels Reggio Emilia (domani ore 20.30, arbitri Lanzarini, Paglialunga, Valleriani).

CLASSIFICA: Segafredo Bologna, Tortona 10, Milano 8, Pesaro, Trento, Venezia, Varese 6, Brindisi, Reggio Emilia, Sassari, Napoli, Brescia 4, Scafati, Treviso, Pall. Trieste, Verona 2.