Pallacanestro Trieste a Napoli per reagire: «Vogliamo la prima vittoria»

TRIESTE A caccia del primo successo stagionale, Trieste sul parquet della Ge.Vi Napoli nel posticipo serale della quinta giornata. Dalle 20, sul parquet del PalaBarbuto, la formazione di Marco Legovich cercherà di mettere nel carniere i primi punti del suo campionato, match che arriva al termine della buona settimana di lavoro svolta dai biancorossi sul parquet dell’Allianz Dome.

«Andiamo a Napoli per reagire e trovare la prima vittoria del nostro campionato – conferma il tecnico triestino – un risultato che ci darebbe fiducia per proseguire con ancora più convinzione il lavoro che stiamo portando avanti. Ci aspetta una partita ricca di insidie, contro una squadra in salute che ha grande talento individuale diffuso in ogni reparto. Giocano una pallacanestro offensivamente molto rapida nei primi secondi dell’azione, riuscendo poi nello sviluppo ad innescare i propri tiratori. Sappiamo fin d’ora che la difesa della transizione e la capacità di tenere difensivamente gli uno contro uno saranno due chiavi molto importanti per fare la nostra partita».

Obiettivi chiari, dunque, che non possono prescindere però dalla voglia di riscatto che, individualmente, ogni giocatore dovrà essere capace di mettere sul parquet. Ad aspettare Trieste, una Ge.Vi che dopo una partenza caratterizzata dalla sconfitta casalinga contro la Virtus Bologna e il passo falso subito a Brindisi, ha saputo svoltare guadagnando due successi consecutivi. La vittoria casalinga contro Reggio Emilia e, soprattutto, la battaglia vinta dopo un tiratissimo supplementare domenica scorsa a Pesaro, testimoniano la crescita di un gruppo che non vuole fermarsi dando continuità alla sua serie positiva.

«Torniamo al PalaBarbuto dopo una settimana di lavoro in cui abbiamo analizzato le caratteristiche del nostro avversario – l’analisi del tecnico Maurizio Buscaglia – ma ci siamo concentrati anche sul nostro lavoro, cercando di migliorare punti di forza e debolezze e proseguendo sulla strada che abbiamo intrapreso e con il desiderio di continuare a crescere. Siamo in una fase in cui, oltre alla voglia di vincere, deve proseguire il percorso di costruzione della squadra».

Cominciata ieri con gli anticipi giocati a Sassari e Brescia, la quinta giornata si completa oggi. Big match al PalaFerraris di Casale Monferrato tra Tortona e Venezia, due delle squadre più in salute.

Il programma: Dolomiti Energia Trento–Givova Scafati (alle 16, arbitri Paternicò, Bartoli, Valleriani), Openjobmetis Varese– Nutribullet Treviso (17, Mazzoni, Attard, Bartolomeo), Bertram Tortona–Umana Venezia (17.30, Begnis, Bettini, Valzani), Armani Milano–Tezenis Verona (18, Lo Guzzo, Bongiorni, Marziali), Unahotels Reggio Emilia–Happy Casa Brindisi (19, Baldini, Borgioni, Capotorto), Ge.Vi Napoli–Pall. Trieste (20, Martolini, Quarta, Galasso).