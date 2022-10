Pallacanestro Trieste verso l’esame a Napoli per cominciare la risalita

TRIESTE Quinto tentativo per la Pallacanestro Trieste per cogliere il primo successo stagionale. Stavolta i biancorossi, dopo le amarezze raccolte all’Allianz Dome, cercano più fortuna in trasferta. Domani sera alle 20 la squadra di Marco Legovich sarà ospite della Ge.Vi. Napoli, una realtà solida e in crescita stando al ruolino di marcia. I campani di Buscaglia hanno perso i primi due confronti contro Virtus Bologna e Brindisi, vincendo poi le sfide successive con Reggio Emilia e a Pesaro. Proprio il successo esterno a spese della Carpegna è quello che pretende più attenzione da parte di Trieste. I biancorossi a Napoli sono chiamati a fornire una prova di personalità, dando un segnale di continuità e intensità, il primo passo per cercare di uscire dalle secche della classifica.

IL CONFRONTO La comparazione statistica tra le due formazioni premia i padroni di casa, con numeri migliori nei punti fatti (79,8 contro 73), nelle percentuali dal campo (53,8% da due e 38,2% da tre contro rispettivamente 51,3 e 29,6 di Trieste) e nell’attenzione con meno palle perse (13,8 contro le 15,3 biancorosse). Trieste si rivela invece più fredda dalla lunetta tenendo il 71,8% di fronte al rivedibile 64,5 di Napoli. Sono cinque...e mezzo gli uomini di Buscaglia in doppia cifra di media (Howard il top scorer con 14,7, poi JaCorey Williams 13,5, Michineau 13, Johnson 11, Stewart 10,3 mentre Agravanis ne firma 9,8). Nel parco italiani il più utilizzato è Zerini, con oltre 21 minuti mentre sorprendono gli appena otto minuti di media concessi a Zanotti, uno che in maglia pesarese spesso ha messo in difficoltà Trieste.

GLI ANTICIPI Il clamoroso colpo allo Wizink Center di Madrid e il primo successo esterno in Eurolega, una miccia accesa sull'entusiasmo della Segafredo Bologna. Virtus a caccia di punti pesanti al PalaSerradimigni nel primo dei due anticipi della quinta giornata, match contro il Banco di Sardegna Sassari (palla a due alle 18, diretta Eurosport 2) nel quale la formazione di Scariolo cercherà di difendere il suo primato in classifica. In serata (ore 20.30) toccherà alla Germani Brescia reduce dalla convincente vittoria conquistata in Eurocup, dopo un tempo supplementare, contro l'Ulm dell'ex triestino Sagaba Konate. La giornata si completa domani, big match al palaFerraris di Casale Monferrato tra Tortona e Venezia.

PROGRAMMA Domani Dolomiti Energia Trento-Givova Scafati (ore 16), Openjobmetis Varese-Nutribullet Treviso (ore 17), Bertram Tortona-Umana Venezia (17.30), Armani Milano-Tezenis Verona (18), Unahotels Reggio Emilia-HappyCasa Brindisi (19), Ge.Vi Napoli-Pall. Trieste (ore 20).