Il coach di Tortona alla vigilia della partita all’Allianz Dome: «La Pallacanestro Trieste sta per accendersi»

TRIESTE «Credo che in questo inizio di stagione a Trieste manchi poco per fare click. Le tre sconfitte e l’attuale classifica sono figlie di un calendario oggettivamente complicato ma, analizzando le partite giocate, l’impressione che abbiamo avuto è che sia una squadra a cui manca davvero poco per accendersi».

Così Marco Ramondino, coach di Tortona, alla vigilia della sfida che sabato sera alle 20.30, sul parquet dell’Allianz Dome, vedrà la sua Bertram sfidare la formazione di Marco Legovich.

Un testa coda che, sulla carta, vede i piemontesi favoriti in un match che, secondo il tecnico avellinese, resta però tutto da giocare. «Lo dice questo campionato – continua Ramondino – un torneo estremamente competitivo nel quale ogni giornata regala risultati sulla carta non preventivabili. È il segno del grande equilibrio che regna in A e che ci porta a essere estremamente prudenti e rispettosi delle avversarie che incontriamo. In questo senso l’ottima partita giocata a Bologna conferma l’imprevedibilità di Trieste. Una partita che ha messo in evidenza il potenziale di una squadra che ha giocatori in grado di incidere e che, con le loro fiammate, possono metterti in grande difficoltà. Fermarsi alla classifica, dopo solo tre giornate, sarebbe fuorviante. Trieste ha affrontato Pesaro e poi due delle tre squadre più attrezzate per vincere».

Occhi puntati, dunque, sul trio americano composto da Davis, Bartley e Gaines, motore di un gruppo che non può prescindere dal contributo dei suoi esterni. «Tenendo sempre la partita contro la Virtus come riferimento – sottolinea il tecnico di Tortona – sono stati in grado di accendersi a turno fornendo un contributo importante. Mi aspetto che sarà cosi anche contro di noi. Dovremo essere consapevoli di questo, pronti a leggere la partita e a capire chi nel corso dei 40 minuti sarà il giocatore più caldo adeguando la difesa».

Una Bertram che ha cominciato la sua stagione nel modo migliore. Tre vittorie, contro Trento, a Reggio Emilia e ancora in casa contro la Carpegna Pesaro, che testimoniano la qualità del gruppo piemontese, una squadra che si è rinnovata ripartendo dalle certezze garantite da Macura, Daum e Cain. Sono cambiati play e guardia titolare, la partenza degli ex triestini Wright e Sanders è stato ammortizzato con l’arrivo di Christon e Harper.

«Abbiamo avuto una preseason difficile – conclude Ramondino – caratterizzata da qualche infortunio che ha in parte rallentato la crescita di un gruppo rinnovato. Ma è un aspetto del nostro lavoro che dobbiamo accettare, la cosa importante è che i ragazzi sono stati bravi a farsi trovare pronti con l’inizio del campionato».