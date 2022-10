Pallacanestro Trieste, Legovich pronto a dare più minuti a Gaines

TRIESTE Settimana di lavoro intensa, sul parquet dell'Allianz Dome, per una Pallacanestro Trieste che si prepara ad affrontare la capolista Tortona. Contro una Bertram partita nel migliore dei modi, onorando con tre successi consecutivi i pronostici che la vedevano tra le sicure protagoniste della stagione, la formazione di Marco Legovich sarà chiamata a una prestazione di qualità per provare a compiere l'impresa e conquistare i primi punti del suo campionato. Settimana nella quale, aldilà delle valutazioni di carattere prettamente tecnico, lo staff tecnico biancorosso ha cercato di pungolare la squadra nel tentativo di provocare una reazione nei giocatori.

Approcciare nel modo giusto la sfida e trovare sin dalla palla a due le chiavi per interpretarla diventa fondamentale per reggere l'urto della formazione di Ramondino. Da valutare la possibilità di vedere qualcosa di nuovo a livello di quintetto e rotazioni. Qualcosa in settimana si è intuito, possibile che Legovich decida di cavalcare i giocatori che in questo momento gli danno maggiori garanzie privilegiando la ricerca del risultato agli equilibri del gruppo. In questo senso i 37 minuti giocati da Davis contro la Reyer possono essere un precedente significativo: le indicazioni vanno verso un maggior utilizzo di Gaines, il giocatore offensivamente più produttivo.

Come ha dimostrato Treviso contro Sassari, trascinata dai 29 punti in 29 minuti segnati da Banks, sono i giocatori di maggior talento quelli a cui affidarsi nei momenti di difficoltà. A margine della preparazione della squadra in vista della sfida contro Tortona, sul parquet del Dome è intanto riapparso Alessandro Lever che, seguendo scrupolosamente il programma di recupero, sta iniziando il suo primo approccio al parquet anche con la palla dopo un primo periodo passato solo all'interno della palestra pesi e di riabilitazione.

Un momento di transizione che, si spera, possa essere il più breve possibile anche grazie all'atteggiamento molto positivo e propositivo del giocatore bolzanino che sta rispettando i tempi stilati dopo l'operazione al ginocchio. Partito ieri, intanto, il Dome sweet home, l'iniziativa che consentirà agli appassionati della palla al cesto di vivere un sabato interamente dedicato al basket grazie al doppio impegno Futurosa- Pallacanestro Trieste, con le ragazze di Scala in campo alle 16 contro Castelnuovo Scrivia a preparare il terreno alla formazione di Legovich.

Gli abbonati Pallacanestro Trieste e i tifosi in possesso del biglietto potranno accedere gratuitamente alla partita di Futurosa, gli abbonati e i tifosi in possesso del biglietto per la gara femminile potranno invece acquistare un tagliando per la sfida della Pallacanestro Trieste con uno sconto del 50% nei settori che vanno dal secondo anello al parterre.