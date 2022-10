La Pallacanestro Trieste al Dome sfida la Reyer Venezia

TRIESTE Due squadre ancora alla ricerca di una precisa identità nel derby che sabato sera alle 20.30, sul parquet dell’Allianz Dome, metterà di fronte Trieste e Umana Venezia. La formazione di Marco Legovich cerca conferme dopo la convincente prestazione offerta sul campo della Segafredo Bologna, la Reyer arriva a caccia di un pronto riscatto dopo la doppia sconfitta rimediata in campionato a Pesaro e in Eurocup sul campo dell’Ulm.

«Conosciamo la Reyer Venezia per averla già affrontata due volte nel corso del precampionato – l’analisi prepartita di coach Legovich – è sicuramente una squadra molto completa in ogni reparto che, con giocatori come Watt, Willis, Tessitori e lo stesso Brooks sfruttato anche da numero tre, fa della forza in post basso un grande punto di forza. Squadra di eccellenti tiratori, con talento diffuso nelle guardie che permette loro di gestire i momenti importanti della partita e finalizzare da situazioni di pick&roll». «La parola che abbiamo usato questa settimana – continua il tecnico triestino – è confermare quanto abbiamo fatto a Bologna con una partita gagliarda, un atteggiamento sicuramente soddisfacente anche se non sufficiente per portare a casa la prima vittoria. Vogliamo confermare il modo di stare sul parquet, ovviamente ci saranno degli accorgimenti tecnico-tattici che la preparazione di una partita come questa richiede. Dovremo essere bravi nel finalizzare i vantaggi che creeremo nelle varie situazioni provate in allenamento cercando di far partecipare al gioco più interpreti rispetto alla partita contro la Virtus Bologna e quindi trovare nel collettivo una risposta a quelle che saranno le difficoltà che Venezia metterà lungo il nostro cammino non dimenticando le nostre individualità che a Bologna sono state molto importanti per permetterci di stare punto a punto fino alla fine».

Sul fronte veneziano, Walter De Raffaele guarda con rispetto a un’avversaria andata oltre le aspettative della vigilia nel difficile match giocato sul campo della Virtus. «Trieste è una squadra che arriva dall’ottima prestazione a Bologna e, davanti al suo pubblico, vorrà fare una partita di grande energia – il commento del tecnico livornese – una squadra che, senza nulla voler togliere ai vari Campogrande e Bossi, ha sicuramente la maggior quota di talento e atletismo in Gaines, Bartley e Davis, i tre esterni che hanno la maggior parte dei possessi in mano».

«Credo che sarà molto importante per noi, che arriviamo da altre due trasferte, facendone per la prima volta tre in una settimana, la capacità di capire il ritmo, contenere le loro folate offensive, ma anche il talento individuale, come hanno fatto vedere a Bologna per lunghi tratti, perdendo la partita solo nei minuti finali». «Da parte nostra, stiamo cercando di trovare degli equilibri – conclude De Raffaele – che naturalmente sono in divenire, perché ogni quintetto che va in campo ha caratteristiche fisiche e tecniche diverse. E quindi anche difensivamente dobbiamo avere degli adattamenti, perché proponiamo quintetti con molto più corpo e altri con molto meno corpo, visto che Brooks gioca da numero 3 per necessità tanti minuti. Anche troppi direi»