Pallacanestro Trieste, Davis: «Contro la Reyer servirà tutta quell’energia data nel match di Bologna»

TRIESTE Parole da leader, alla vigilia di un match difficile come quello che sabato sera, Allianz Dome ore 20. 30, opporrà la Pallacanestro Trieste alla Reyer Venezia.

Corey Davis analizza il momento della sua squadra cercando di trovare, all’interno di un inizio di stagione cominciato con due ko molto diversi tra loro, gli aspetti positivi grazie ai quali guardare con ottimismo alle prossime, difficili sfide. Si riparte dalla reazione importante seguita alla debacle casalinga contro Pesaro, da un match contro la Segafredo Bologna che ha visto Trieste tenere testa e spaventare fino alla fine un’avversaria costruita per competere in Eurolega.

«Quando si perde una gara non si può essere contenti – sottolinea il play americano – detto questo credo dobbiamo ripartire dal livello di attenzione ed energia espresso durante il match contro la Virtus. Una sconfitta ti porta sempre a trovare cose che devi migliorare e che avresti potuto fare meglio ma sono soddisfatto dell’energia con cui abbiamo giocato e del modo in cui siamo stati insieme in campo. Da Bologna ci siamo portati via molte cose positive, speriamo di farne tesoro nei prossimi incontri».

Contro una Reyer reduce da due sconfitte consecutive per un solo punto, a Pesaro e in Eurocup contro l’Ulm, servirà una Trieste decisa e determinata, capace di andare oltre l’apporto che Davis, Bartley e Gaines hanno saputo garantire nell’ultimo match. Trovare punti da tutti gli uomini a disposizione di coach Legovich diventa condizione essenziale per sperare di poter essere competitivi contro un’avversaria che fa della profondità della sua panchina un evidente punto di forza.

«Se parliamo di efficacia offensiva – continua Davis – penso sia normale avere giornate buone e cattive. Tutti stiamo giocando bene e finché facciamo quello che dobbiamo, come girare la palla e continuare a pensare come una squadra, i punti arriveranno. Dobbiamo solo aver fiducia gli uni negli altri perché stiamo lavorando duramente ogni giorno proprio per giocare il meglio che possiamo».

Match complicato contro un’avversaria affamata di punti e riscatto dopo due partite giocate bene ma che l’hanno lasciata a bocca asciutta. Una Reyer trascinata sul campo dal talento di Freeman, l’uomo che Davis si troverà ad affrontare faccia a faccia. Lo scontro tra i due play-maker sarà senza dubbio uno dei motivi della partita, un duello che potrà influire sugli equilibri della sfida.

«Venezia non è solo Freeman, è davvero una buona squadra che ha molto talento nel suo roster – l’analisi di Corey –. Nello specifico non conosco Freeman molto bene, so che è un ottimo giocatore e questo mi da spinta e motivazione per giocare con ancora maggiore energia».

La promozione “Saturday night fever” ha visto il club lanciare la promozione per le gare contro Venezia e Tortona chiamando a raccolta i tifosi. La delusione per il pessimo esordio contro la Carpegna si è fatto sentire, c’è curiosità per valutare la risposta del pubblico triestino in vista della gara di domani. «Personalmente sono fiducioso – conclude il play biancorosso – so che, indipendentemente da contro chi giochiamo o quante volte perdiamo o vinciamo, i nostri tifosi sono e saranno al nostro fianco. Dovremo giocare con orgoglio e rispetto per questa città e provare a vincere la gara».