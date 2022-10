La Pallacanestro Trieste chiama il suo tifo per il derby con la Reyer: chi acquista il biglietto paga la metà con Tortona

TRIESTE Obiettivo riempire il palasport di Valmaura per la sfida che sabato alle 20.30 porterà l'Umana Venezia sul parquet dell'Allianz Dome.

Reduce da un inizio di stagione che, Scafati a parte, ha fatto registrare a Trieste il dato di affluenza peggiore di tutta la serie A, la società ha studiato una speciale promozione che riguarderà le due partite casalinghe in programma prima contro la Reyer e poi contro la Bertram Tortona.

BIGLIETTI: Pallacanestro Trieste scalda i motori per offrire al suo pubblico uno spettacolo da ricordare e vuole dedicare ai suoi tifosi la nuova promozione "Saturday night fever".

Tutti i tifosi non ancora abbonati che acquisteranno un biglietto per la partita con Venezia potranno acquistare anche l’ingresso per la partita con Tortona scontato del 50% (la promozione non è valida nel settore prima fila). Questa promozione sarà valida solo acquistando contemporaneamente i biglietti per entrambe le partite, per lo stesso posto e solo in fase di prevendita dalle ore 16 di mercoledì 12 ottobre fino alle ore 13 di sabato 15 ottobre.

Inoltre tutti gli abbonati alla stagione in corso potranno acquistare un biglietto per assistere alla sfida con Tortona nello stesso settore del loro abbonamento, pagandolo la metà.

Per poter accedere alla promozione sarà necessario esibire l'abbonamento (anche questa promozione non vale per il settore prima fila). I primi 150 abbonati che sceglieranno di avvalersi della promozione avranno diritto solo per questa partita al posto auto gratuito nel parcheggio multipiano interrato dell'impianto, a partire dal livello -2, con accesso da via Miani 5/1. Non è prevista la vendita online per i tagliandi della sfida di sabato 15 ottobre con Venezia, mentre quella per la partita del 22 ottobre con Tortona sarà aperta a partire da lunedì 17 ottobre.

ORARI: Di seguito gli orari della biglietteria all’Allianz Dome con ingresso VIP da via Miani 5/1: domani dalle ore 16 alle ore 19, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, sabato 15 ottobre dalle ore 10 alle ore 13. Dalle ore 18:30 alle ore 20:30 la biglietteria si sposta in via Flavia per il prepartita. La promozione "Saturday night fever" è valida solo per l'acquisto di tagliandi alle biglietterie dell'Allianz Dome, negli orari previsti, e non può essere attivata per l'acquisto online.

LA SQUADRA: Sfruttata a pieno la giornata di riposo che ha fatto seguito al match di domenica sera contro la Virtus Bologna, la Pallacanestro Trieste ha ripreso la preparazione. Gruppo al completo che avrà davanti quattro giorni per preparare la sfida a una Reyer che ieri sera, in Germania, è scesa in campo a Ulm nella prima giornata del girone A di Eurocup. Per coach Legovich, dopo il match disputato domenica scorsa a Pesaro sul campo della Carpegna, un'altra occasione per studiare l'avversaria e mettere a punto la strategia da portare in campo per il derby di sabato prossimo.