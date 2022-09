Solo una contusione per Pacher: la Pallacanestro Trieste avrà l’Usa nel debutto

TRIESTE La forte contusione alla spalla sinistra rimediata sabato scorso durante il match contro la Nutribullet Treviso non fermerà Pacher. Per il lungo americano parlano gli esami strumentali effettuati nella serata di lunedì: il giocatore sta bene, deve smaltire i postumi della botta ma nulla che non possa essere superato con un po' di riposo e qualche antidolorifico. In vista dell'esordio di domenica contro la Carpegna Pesaro, Lever a parte, Trieste sarà dunque al completo e potrà schierare tutta la sua pattuglia di stranieri.

Trascorsi i due giorni di riposo concessi ai giocatori dopo il torneo di Jesolo, la squadra ha cominciato a preparare il match che aprirà la stagione. Ancora una volta, per coach Legovich e il suo staff, l'impossibilità di lavorare senza contrattempi. Dal dieci agosto, giorno dell'inizio della preparazione, Trieste non è mai riuscita a lavorare al completo: un aspetto da considerare in vista di un match che si preannuncia tutt'altro che semplice.

Nonostante il buon precampionato, anche la Carpegna deve fare i conti con qualche problema legato all'infermeria. Alla vigilia del torneo di Trento si sono infortunati Cheatham e Caharalampopoulos. Cheatham ha risentito di una lieve distorsione alla caviglia, Charalampopoulos ha manifestato un problema al polpaccio. Entrambi sono stati precauzionalmente fermati ma dovrebbero recuperare e essere a disposizione di coach Repesa in vista del match di domenica. Discorso diverso per Carlos Delfino che, reduce da un'estate che lo ha visto impegnato con la maglia della nazionale argentina, deve ancora recuperare la forma migliore.

