Pallacanestro Trieste, cancellato il test con gli austriaci. La prima strigliata di coach Legovich

TRIESTE Nel segno della prudenza, in un momento della preparazione precampionato in cui fermarsi sarebbe estremamente complicato, la Pallacanestro Trieste ha scelto di cancellare l'amichevole prevista in serata contro i Bulls di Kapfenberg.

Decisione motivata dai numerosi casi di positività al Covid fatti registrare dalla formazione austriaca, situazione che la società ha valutato con attenzione prima di annullare il secondo match casalingo organizzato per presentare la squadra ai tifosi. Cambia, di conseguenza, il programma di lavoro della squadra che ieri è rimasta a riposo e oggi riprenderà gli allenamenti in vista delle prossime amichevoli.

In settimana verranno comunicate ai tifosi le modalità di rimborsi dei tagliandi acquistati. Tornando al match di venerdì contro il KK Rogaska, i quaranta minuti disputati davanti ai pochi intimi che hanno scelto di passare la serata all'Allianz Dome ha confermato la sensazione di un gruppo ancora alla ricerca della miglior condizione fisica.

L'obiettivo, nelle prossime settimane, sarà portare la squadra a un livello di preparazione uniforme per arrivare pronti alla gara d'esordio del 2 ottobre contro la Carpegna Pesaro.

L'analisi di coach Legovich tocca però l'aspetto motivazionale di una squadra che lo ha soddisfatto solo a metà. «Non ci sono troppe parole da spendere- il commento del tecnico triestino- come ho già detto ai ragazzi nell'intervallo e al termine della partita dobbiamo solo fare una scelta. Capire se vogliamo essere la squadra dei primi due quarti o quella degli ultimi due. Prima capiremo che non possiamo prescindere dall'atteggiamento che abbiamo avuto nei secondi venti minuti migliore sarà il nostro cammino. Ma questo è un lavoro che dovremo fare ogni giorno cancellando i primi venti minuti che sono stati assolutamente insufficiente per una squadra che lotta per i nostri obiettivi».

Si riparte dal secondo tempo della sfida contro Rogaska, dunque, in una settimana di lavoro che riproporrà allo staff tecnico le problematiche affrontate nel corso di tutto il precampionato.

La scelta di sostituire Fayne e l'attesa dell'arrivo di Skylar Spencer costringerà la squadra a lavorare ancora con la rosa incompleta. La speranza è di vedere arrivare il nuovo centro americano già nel fine settimana, in vista del match di sabato prossimo a Caorle contro Treviso dell’ex Banks , comunque, Trieste sarà costretta a scendere in campo senza il suo centro titolare con l'ex Vildera chiamato agli straordinari supportato dalla presenza di Marcius.