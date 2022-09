Con Davis in regia la Pallacanestro Trieste prepara un weekend di sfide

TRIESTE Si accendono le luci sul parquet dell'Allianz Dome pronto a ospitare la doppia amichevole che, tra venerdì e sabato, vedrà la Pallacanestro Trieste tornare in campo per presentarsi ufficialmente ai suoi tifosi.

Reduce dal Memorial Pajetta, quadrangolare nel quale ha conquistato il secondo posto dietro alla Reyer Venezia e davanti alla Reale Mutua Torino di Ciani e ai padroni di casa dell'Apu Old Wild West, la formazione di Marco Legovich potrà sfruttare un'altra settimana di allenamenti continuando la preparazione precampionato.

L'arrivo di Corey Davis e il rientro nel gruppo di Alessandro Lever consentiranno alla truppa biancorossa di lavorare finalmente al completo. Ieri il play statunitense, dopo una seduta svolta domenica pomeriggio insieme all’ala-centro, ha lavorato per la prima volta insieme a tutta la squadra.

IL PROGRAMMA Venerdì e sabato i ragazzi di coach Legovich affronteranno, nell'ordine, il Košarkarski klub Rogaška, società che milita nella A Slovenska Košarkarska Liga (massima serie slovena), e il Košarkaški klub Kvarner 2010, formazione della Prva Liga, la seconda divisione croata. La palla a due, sia il 9 che il 10 settembre, sarà alzata alle ore 20. Due test molto importanti perché arrivano a meno di un mese dall'esordio in campionato contro la Carpegna Pesaro.

I BIGLIETTI Gli abbonati per la prossima stagione avranno la possibilità di accedere gratuitamente all'impianto per assistere alle due sfide, esibendo all'ingresso la tessera "Audaci" della stagione 2022-2023 e ricevendo un biglietto omaggio. Tagliando che potrà essere ritirato a partire da giovedì pomeriggio con i seguenti orari: giovedì 8 settembre dalle 16 alle 19 biglietteria nell'atrio dell'Allianz Dome, venerdì dalle 10 alle 13 biglietteria nell'atrio dell'Allianz Dome e dalle 18:30 alle 20 nel botteghino esterno, sabato dalle 18:30 alle 20 nel botteghino esterno. Il costo del biglietto per chi non fosse ancora abbonato sarà di 5 euro, il tagliando potrà essere acquistato direttamente nella biglietteria dell'Allianz Dome, a partire da venerdì e con gli orari sopra indicati, oppure attraverso il portale Vivaticket, sempre a partire da venerdì. I posti in questa occasione non saranno numerati, si potranno occupare tutti i seggiolini ad esclusione dei settori SuperVip e Prima Fila (le prime cinque file).

IL PRECAMPIONATO Il precampionato biancorosso e l'avvicinamento all'esordio stagionale proseguirà poi con le ultime amichevoli. Sabato 17 settembre, a Caorle, Trieste affronterà la Nutribullet Treviso di Marcelo Nicola e dell'ex Adrian Banks, nel week end successivo si viaggerà alla volta di Jesolo per il quadrangolare organizzato da Massimo Piubello che vedrà ai nastri di partenza, oltre a Trieste e Treviso, anche l'Umana Reyer Venezia e la Gevi Napoli.