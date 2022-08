Pallacanestro Trieste, Legovich: «A Lasko abbiamo reagito bene a un test molto fisico. Così si forma il gruppo»

TRIESTE L'amichevole di venerdì sera, vinta 75-66 contro lo Zlatorog Lasko, ha chiuso il ritiro sloveno della Pallacanestro Trieste fornendo a Marco Legovich e al suo staff le prime indicazioni utili a valutare la prima parte della preparazione precampionato. Da domani la squadra tornerà a faticare sul parquet dell'Allianz Dome: cinque giorni di lavoro intenso che la accompagneranno verso il Memorial Pajetta, il torneo in programma venerdì 2 e sabato 3 settembre al Carnera di Udine al quale, oltre ai padroni di casa dell'Apu Old WIld West, parteciperanno anche Reyer Venezia e Reale Mutua Torino.

IL MATCH CONTRO LASKO: Tornando all'amichevole di venerdì, approfondita l'analisi di Marco Legovich raccolta al termine di quaranta minuti combattuti e comunque piacevoli.

«E' stata una partita molto fisica, utilissima all'inizio della nostra preseason- le parole del tecnico triestino-. I ragazzi hanno subito un po' questo tipo di partenza anche a causa dei carichi di lavoro fisici e tecnici che in questo ritiro di Lasko sono stati davvero molto importanti. Per questo abbiamo deciso di gestire le rotazioni in maniera molto dettagliata, per preservare tutti gli effettivi. Uno scrimmage molto positivo, dunque, ci portiamo a casa la bella reazione del secondo quarto e poi l'allungo nel finale di partita. Tante indicazioni tecnico- tattiche sulle quali riflettere, i ragazzi hanno svolto una settimana di allenamenti davvero esemplare che ci è servita per lavorare sul nostro difensivo ma anche sulla costruzione del gruppo. Siamo davvero molto soddisfatti del loro modo di stare assieme».

GLI ULTIMI ARRIVI: Frank Gaines atteso in città tra oggi e domani, per Davis non c'è ancora una data. Il loro arrivo sarà fondamentale per dare una precisa identità al gruppo e cominciare quel percorso di avvicinamento al campionato che dovrà portare la squadra all'esordio casalingo contro la Carpegna Pesaro. «Sono in procinto di arrivare- spiega Legovich- in tutti questi giorni io, il mio staff e Luca Bonetta per la parte fisica siamo rimasti in contatto con loro tenendoli aggiornati su tutto il lavoro svolto. Hanno voglia di cominciare quest'avventura assieme a noi, sono carichi e troveranno una squadra altrettanto carica. Sono sicuro che i ragazzi che hanno svolto tutta la preparazione sapranno accoglierli nel migliore dei modi e sapranno trainarli per accelerare il loro processo di ambientamento».

I PROSSIMI IMPEGNI: «Il torneo che affrontiamo a Udine- conclude il coach della Pallacanestro Trieste- è senza dubbio di livello perchè affrontiamo formazioni di alta A2 e una squadra importante come la Reyer Venezia. Partiamo subito con un derby, gara di per se molto sentita, che affronteremo con un'altra settimana di lavoro molto tosta sulle spalle e nella quale analizzeremo la partita contro Lasko per migliorare il nostro sistema difensivo e offensivo. Con un altra settimana di lavoro saremo più pronti. Le due sfide al Carnera saranno la prima occasione per i nostri tifosi di venire a vederci: sono sicuro che a Udine non ci faranno mancare il loro supporto».